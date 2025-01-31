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Секрет общения с собаками оказался скрыт в интонации человека

1:03
Зоосфера

Кинолог Владимир Голубев рассказал о реакциях собак на неожиданные стимулы. По его словам, животные не понимают человеческую речь. Важны интонация и заученные звуковые комбинации. Об этом пишет "Радио 1".

Обработанные паразитицидами собаки отравляют водоемы
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden_retriever_swimming_1380221.jpg by Nevit Dilmen
Обработанные паразитицидами собаки отравляют водоемы

Голубев отметил, что реакция домашнего питомца на лай или рычание человека может быть непредсказуемой. Не стоит ставить эксперименты на сознании животного. Лучше использовать привычные команды и понятные интонации. Животное считывает именно их. В противном случае собака может испугаться или дать агрессивный ответ. Важно понимать, что неадекватное поведение хозяина может отразиться на психическом здоровье животного.

Также кинолог рассказал, в каких случаях стоит обратиться к ветеринару. Важно следить за питанием, спокойствием и стулом животного. Если с одним из этих пунктов что-то не так, то необходим визит к специалисту.

Уточнения

Собаково́дство — вид человеческой деятельности, главной целью которого является разведение и выведение пород собак.
 

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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