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Как кошки выражают свою привязанность? Ответ в языке тела

2:38
Зоосфера

Многие владельцы кошек не раз сталкивались с ситуацией, когда их питомец неожиданно оказывается у самого носа во время сна или кладёт лапку на лицо. Такое поведение может вызвать вопросы и удивление, но оно имеет своё объяснение.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com
Кошка

Почему кошка лезет в лицо хозяина

Люди часто считают себя центром вселенной своих питомцев, но кошки на это смотрят по-своему. То, что нам кажется милой шалостью, для них — это способ общения. Кошки обладают невероятно острым обонянием, и их нос воспринимает наше лицо как место с максимальной концентрацией индивидуальных запахов. Когда питомец лезет к вам в лицо, он пытается укрепить связь с вами, ощущая ваш запах как нечто знакомое и важное.

Признак доверия

Многие знают, что у кошек на щеках есть железы, которые выделяют особый секрет. Когда кошка трется о ваше лицо, она буквально "помечает" вас как свою территорию. Это акт доверия и уверенности, а также проявление эмоциональной связи. В природе такие действия можно наблюдать у кошачьих групп, где члены стаи трутся друг о друге для укрепления связей.

Причины такого поведения

Иногда кошка может быть особенно настойчивой в попытке попасть в ваше личное пространство. Это может быть связано с несколькими причинами:

  • Голод: питомец может пытаться привлечь ваше внимание, если он хочет поесть.
  • Скука: кошка может скучать, особенно если вы долго были заняты и не уделяли ей внимания.
  • Стресс: кошка ищет утешения и приближается к вам для безопасности и успокоения.

Каждый питомец уникален

Не все кошки одинаковы. Некоторые более игривы и активны, другие предпочитают спокойствие. Те, кто склонен лезть в лицо, как правило, обладают смелым и дерзким характером. Они не боятся нарушать личные границы, но делают это из чувства привязанности, а не из плохих манер.

Что делать, если поведение кошки вас беспокоит

Если такие действия вам не нравятся, старайтесь мягко переключить внимание кошки. Например, предложите ей игрушку или лакомство, чтобы отвлечь от личного пространства. Но важно помнить, что это поведение — проявление любви и доверия, а не нежелания соблюдать границы.

Знаете ли вы, что у больших кошачьих, таких как львы, также есть привычка тереться мордами друг о друге? Это помогает установить иерархию и укрепить социальные связи в их стае.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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