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Хотите, чтобы кот выполнял команды: попробуйте эти методы

1:37
Зоосфера

Как научить котёнка командам: это проще, чем кажется

Хотите, чтобы ваш котёнок выполнял команды? Это вполне реально, даже если у вас нет опыта дрессировки! Кошки отличаются высоким интеллектом и способны освоить базовые команды, такие как "Сидеть!" или "Принеси!". Главное — запастись терпением и вкусными угощениями.

Котёнок
Фото: commons.wikimedia.org by Kitten1234wiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Котёнок

Как научить котёнка команде "Сидеть!"

  1. Подготовьте угощение, например, подушечки кошачьего корма.
  2. Поднесите лакомство к носу котёнка, но не поднимайте слишком высоко.
  3. Медленно передвигайте угощение вверх и назад — кошка поднимет голову, а задняя часть туловища опустится.
  4. Как только питомец сядет, произнесите "Сидеть!" и дайте лакомство.
  5. Со временем котёнок начнёт садиться уже по жесту руки, и можно постепенно отказаться от угощения, но не от похвалы.

Как обучить команде "Принеси!"

  1. Выберите предмет: игрушку, мячик или бумажный шарик.
  2. Покажите предмет питомцу, дайте команду "Принеси!" и сделайте вид, что собираетесь бросить его.
  3. Когда котёнок схватит игрушку, подождите, пока он посмотрит на вас.
  4. Отойдите назад, помашите рукой и снова произнесите "Принеси!", подзывая малыша.
  5. Заберите предмет и повторите упражнение.

Важно! Не перегружайте котёнка — следите за его настроением и прекращайте тренировку, если он устал.

Освоив даже несколько команд, питомец станет не только умнее, но и ещё более привязан к вам!

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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