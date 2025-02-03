Хотите, чтобы кот выполнял команды: попробуйте эти методы

Как научить котёнка командам: это проще, чем кажется
Хотите, чтобы ваш котёнок выполнял команды? Это вполне реально, даже если у вас нет опыта дрессировки! Кошки отличаются высоким интеллектом и способны освоить базовые команды, такие как "Сидеть!" или "Принеси!". Главное — запастись терпением и вкусными угощениями.
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Котёнок
Как научить котёнка команде "Сидеть!"
Подготовьте угощение, например, подушечки кошачьего корма.
Поднесите лакомство к носу котёнка, но не поднимайте слишком высоко.
Медленно передвигайте угощение вверх и назад — кошка поднимет голову, а задняя часть туловища опустится.
Как только питомец сядет, произнесите "Сидеть!" и дайте лакомство.
Со временем котёнок начнёт садиться уже по жесту руки, и можно постепенно отказаться от угощения, но не от похвалы.
Как обучить команде "Принеси!"
Выберите предмет: игрушку, мячик или бумажный шарик.
Покажите предмет питомцу, дайте команду "Принеси!" и сделайте вид, что собираетесь бросить его.
Когда котёнок схватит игрушку, подождите, пока он посмотрит на вас.
Отойдите назад, помашите рукой и снова произнесите "Принеси!", подзывая малыша.
Заберите предмет и повторите упражнение.
Важно! Не перегружайте котёнка — следите за его настроением и прекращайте тренировку, если он устал.
Освоив даже несколько команд, питомец станет не только умнее, но и ещё более привязан к вам!
Уточнения
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".