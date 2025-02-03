Хотите, чтобы кот выполнял команды: попробуйте эти методы

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как научить котёнка командам: это проще, чем кажется

Хотите, чтобы ваш котёнок выполнял команды? Это вполне реально, даже если у вас нет опыта дрессировки! Кошки отличаются высоким интеллектом и способны освоить базовые команды, такие как "Сидеть!" или "Принеси!". Главное — запастись терпением и вкусными угощениями.

Фото: commons.wikimedia.org by Kitten1234wiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Котёнок

Как научить котёнка команде "Сидеть!"

Подготовьте угощение, например, подушечки кошачьего корма. Поднесите лакомство к носу котёнка, но не поднимайте слишком высоко. Медленно передвигайте угощение вверх и назад — кошка поднимет голову, а задняя часть туловища опустится. Как только питомец сядет, произнесите "Сидеть!" и дайте лакомство. Со временем котёнок начнёт садиться уже по жесту руки, и можно постепенно отказаться от угощения, но не от похвалы.

Как обучить команде "Принеси!"

Выберите предмет: игрушку, мячик или бумажный шарик. Покажите предмет питомцу, дайте команду "Принеси!" и сделайте вид, что собираетесь бросить его. Когда котёнок схватит игрушку, подождите, пока он посмотрит на вас. Отойдите назад, помашите рукой и снова произнесите "Принеси!", подзывая малыша. Заберите предмет и повторите упражнение.

Важно! Не перегружайте котёнка — следите за его настроением и прекращайте тренировку, если он устал.

Освоив даже несколько команд, питомец станет не только умнее, но и ещё более привязан к вам!

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



