Этот простой способ поможет уложить кошку спать

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как успокоить кошку вечером: три работающих метода

Кошки — ночные охотники по природе, но при этом могут спать до 80 % времени. Однако их активность в вечерние часы нередко мешает хозяевам. Как же успокоить питомца гуманными способами, не прибегая к крикам или холодному душу?

Фото: https://www.freepik.com by wirestock Кошка

1. Полноценный ужин перед сном

Самый естественный способ усмирить кошку — хорошо её накормить. После плотного ужина питомец почувствует приятную тяжесть в желудке и, скорее всего, быстро уснёт.

2. Активные игры перед кормлением

Ещё более эффективный метод — совместить активные игры перед вечерним кормлением. Так кошка потратит накопившуюся энергию, нагуляет аппетит, поест и мирно уснёт.

3. Лёгкое нажатие на нос

Необычный, но действенный метод — мягко нажать пальцем на нос кошки и удержать несколько секунд. Эта зона очень чувствительна, и такое действие помогает быстро успокоить животное. Однако нельзя бить по носу или применять силу — это лишь ухудшит ситуацию.

Эти способы помогут скорректировать режим питомца, сделав вечера более спокойными как для кошки, так и для её хозяина.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



