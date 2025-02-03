Бездомный кот обрёл дом и тут же устроил погром в магазине

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Бездомный кот из Новосибирска нашёл хозяина и устроил дебош в магазине

В Новосибирске пушистый бродяга, едва обзаведясь новым домом, тут же устроил настоящий переполох. Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, местный житель приютил бездомного кота и решил заглянуть с ним в алкомаркет. Однако радость питомца оказалась настолько бурной, что он вырвался из рук и устроил настоящий погром, разбив несколько бутылок с алкоголем.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Poenaru_-_Nasty_cat_!_(by-sa).jpg by Hannibal Poenaru Кошки выражаются по-разному

Разгром на 3960 рублей

Несмотря на оперативную поимку четвероногого хулигана, ущерб магазину составил 3960 рублей. Новый владелец кота извинился перед сотрудниками и полностью компенсировал убытки. Примечательно, что он ещё даже не успел придумать имя для своего неожиданно активного питомца.

Коты и неожиданные приключени

Любопытство и непредсказуемость - неотъемлемые черты кошачьей натуры. Недавно в Швеции произошёл ещё один необычный случай: хозяйка не уследила за своим котом Максом, и он случайно оказался в стиральной машине, пережив почти весь цикл стирки. К счастью, животное осталось живо.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



