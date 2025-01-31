Как помыть кошку, не причинив ей психологической травмы? Подробное руководство

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как правильно мыть кошку, если животное боится воды

Для купания используйте только специальные шампуни для кошек. Наполните ванну теплой водой, чтобы кошка была в воде наполовину.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот на подоконнике

Если ваш питомец очень боится воды или купания, используйте сухой шампунь. Сухой шампунь является хорошей альтернативой, ведь средство не нужно смывать, а по консистенции оно похоже на порошок или тальк. Сухой шампунь следует втереть в шерсть животного, а затем тщательно вычесать щеткой.

Если вы решили помыть животное в воде, наполните ванну небольшим количеством воды. Затем поместите туда кошку и хорошенько намочите область вокруг шеи. Старайтесь не мочить область головы, а особенно уши животного.

Это может быть опасно, так как у вашей кошки могут развиться проблемы с ушами из-за воды. Кроме того, кошки боятся намочить голову.

Все время спокойно разговаривайте со своим питомцем и аккуратно поливайте тело кошки ладонями.

Не используйте слишком холодную или горячую воду для купания. Не купайте кошку под краном или под проточным душем.

Чтобы успокоить кошку, используйте любимые лакомства во время купания. Таким образом, ваш питомец будет отвлекаться на вкусную еду и будет меньше беспокоиться о воде.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



