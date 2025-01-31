Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти популярные устройства не сожгут жир, а вот что вам действительно поможет
В России начнут штрафовать за громкие машины: вот как будут ловить нарушителей
Численность населения России сократилась на 0,08% за 2024 год
Ozon и Wildberries увеличили сроки хранения средств продавцов
Плохое самочувствие во время магнитных бурь может быть связано с самовнушением
Как круиз-контроль может сделать ваши поездки дешевле — раскрываем хитрости
Разнообразьте кардио! Эти занятия заменят вам час бега
Виноградная дисциплина: почему без обрезки лоза перестаёт давать урожай
Зонирование с изюминкой: 10 стильных перегородок для интерьера

Как помыть кошку, не причинив ей психологической травмы? Подробное руководство

1:24
Зоосфера

Как правильно мыть кошку, если животное боится воды

Для купания используйте только специальные шампуни для кошек. Наполните ванну теплой водой, чтобы кошка была в воде наполовину.

Кот на подоконнике
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот на подоконнике

Если ваш питомец очень боится воды или купания, используйте сухой шампунь. Сухой шампунь является хорошей альтернативой, ведь средство не нужно смывать, а по консистенции оно похоже на порошок или тальк. Сухой шампунь следует втереть в шерсть животного, а затем тщательно вычесать щеткой.

Если вы решили помыть животное в воде, наполните ванну небольшим количеством воды. Затем поместите туда кошку и хорошенько намочите область вокруг шеи. Старайтесь не мочить область головы, а особенно уши животного.

Это может быть опасно, так как у вашей кошки могут развиться проблемы с ушами из-за воды. Кроме того, кошки боятся намочить голову.

Все время спокойно разговаривайте со своим питомцем и аккуратно поливайте тело кошки ладонями.

Не используйте слишком холодную или горячую воду для купания. Не купайте кошку под краном или под проточным душем.

Чтобы успокоить кошку, используйте любимые лакомства во время купания. Таким образом, ваш питомец будет отвлекаться на вкусную еду и будет меньше беспокоиться о воде.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Роспотребнадзор закрывает магазины "Светофор": что происходит?
Правда ТВ
Роспотребнадзор закрывает магазины "Светофор": что происходит? Аудио 
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Еда и рецепты
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный Аудио 
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Недвижимость
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане? Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
Последние материалы
Численность населения России сократилась на 0,08% за 2024 год
Ozon и Wildberries увеличили сроки хранения средств продавцов
Плохое самочувствие во время магнитных бурь может быть связано с самовнушением
Как круиз-контроль может сделать ваши поездки дешевле — раскрываем хитрости
Разнообразьте кардио! Эти занятия заменят вам час бега
Виноградная дисциплина: почему без обрезки лоза перестаёт давать урожай
Зонирование с изюминкой: 10 стильных перегородок для интерьера
Тело фигуристки Евгении Шишковой нашли среди погибших пассажиров разбившегося самолёта
Лапша быстрого приготовления: быстрый перекус или медленная опасность
Банановое дерево в вашем саду: этот фрукт можно собрать даже в средней полосе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.