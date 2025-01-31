Эти ошибки в хранении корма могут стоить вашему питомцу здоровья

Качественный корм для домашних питомцев стоит недёшево, поэтому многие хозяева предпочитают покупать его впрок. Однако неправильное хранение может привести к потере питательных свойств и даже сделать корм опасным для здоровья животного. Разберёмся, какие условия помогут сохранить сухой корм свежим и полезным.
После вскрытия заводской упаковки корм начинает контактировать с окружающей средой. Чтобы он оставался качественным и безопасным, важно соблюдать несколько условий:
Производители указывают срок годности на упаковке — в среднем это 18 месяцев с момента производства. Однако после вскрытия срок хранения значительно сокращается. Чтобы убедиться, что корм пригоден к употреблению, проверьте упаковку: дата изготовления и срок годности обычно располагаются на боковом или нижнем шве.
Чтобы корм оставался свежим как можно дольше, следуйте этим рекомендациям:
Очистите контейнер перед засыпкой новой партии корма, чтобы не оставались жирные следы и крошки — это среда для размножения бактерий.
Подписывайте дату вскрытия упаковки, чтобы контролировать свежесть корма.
Расфасовывайте корм в небольшие контейнеры — так его большая часть останется изолированной от воздуха.
Выдавливайте воздух из упаковки после каждого использования.
Если нет зип-замка, фиксируйте края зажимами или скотчем.
Не смешивайте корма разных производителей и сроков годности — при порче одной партии испортится весь объём.
Сохраняйте оригинальную упаковку до полного использования корма — на ней указаны важные данные.
Оптимально — кладовка, кухонный шкаф, антресоль. Важно, чтобы место было сухим и тёмным.
Балкон, ванная, холодильник — не подходят. Из-за перепадов температур и повышенной влажности корм может испортиться.
Питомцы не должны иметь свободного доступа к корму.
Следите, чтобы в месте хранения не было грызунов и насекомых — они могут переносить инфекции.
При выборе ёмкости важно учитывать, что материал не должен вступать в химическую реакцию с продуктами питания. Подойдут:
Не рекомендуется использовать деревянные ёмкости — они плохо моются, впитывают запахи и могут покрыться плесенью.
Мерные шкалы, дозаторы, мерные стаканчики — помогают контролировать порции.
Герметичные крышки с прокладками — защищают от влаги и воздуха.
Колёса и ручки — облегчают перемещение больших контейнеров.
Испорченный корм может привести к пищевому отравлению. Основные симптомы:
Проблемы могут проявиться не сразу, а спустя несколько дней. Если у питомца появились тревожные симптомы, проверьте корм и обратитесь к ветеринару.
Признаки порчи:
Не стоит давать питомцу просроченный корм — это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, а лечение обойдётся гораздо дороже, чем покупка свежего корма.
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