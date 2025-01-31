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Эти ошибки в хранении корма могут стоить вашему питомцу здоровья

4:49
Зоосфера

Качественный корм для домашних питомцев стоит недёшево, поэтому многие хозяева предпочитают покупать его впрок. Однако неправильное хранение может привести к потере питательных свойств и даже сделать корм опасным для здоровья животного. Разберёмся, какие условия помогут сохранить сухой корм свежим и полезным.

Дружба кошки и собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дружба кошки и собаки

Основные правила хранения

После вскрытия заводской упаковки корм начинает контактировать с окружающей средой. Чтобы он оставался качественным и безопасным, важно соблюдать несколько условий:

  • Избегать попадания солнечного света — ультрафиолет разрушает жиры, что приводит к окислению и изменению цвета корма. В результате продукт становится непригодным к употреблению.
  • Контролировать влажность — показатель не должен превышать 65%, иначе гранулы впитают влагу, разбухнут и могут покрыться плесенью.
  • Поддерживать стабильную температуру — оптимальный диапазон составляет от 0 до 25°C. Резкие перепады температур вызывают образование конденсата, что ускоряет порчу продукта.
  • Минимизировать контакт с кислородом — жиры в составе корма подвержены окислению, что ухудшает его вкус и полезные свойства.

Сроки хранения

Производители указывают срок годности на упаковке — в среднем это 18 месяцев с момента производства. Однако после вскрытия срок хранения значительно сокращается. Чтобы убедиться, что корм пригоден к употреблению, проверьте упаковку: дата изготовления и срок годности обычно располагаются на боковом или нижнем шве.

Как правильно организовать хранение

Чтобы корм оставался свежим как можно дольше, следуйте этим рекомендациям:

1. Подготовка

Очистите контейнер перед засыпкой новой партии корма, чтобы не оставались жирные следы и крошки — это среда для размножения бактерий.
Подписывайте дату вскрытия упаковки, чтобы контролировать свежесть корма.
Расфасовывайте корм в небольшие контейнеры — так его большая часть останется изолированной от воздуха.

2. Герметичность

Выдавливайте воздух из упаковки после каждого использования.
Если нет зип-замка, фиксируйте края зажимами или скотчем.
Не смешивайте корма разных производителей и сроков годности — при порче одной партии испортится весь объём.
Сохраняйте оригинальную упаковку до полного использования корма — на ней указаны важные данные.

3. Выбор места хранения

Оптимально — кладовка, кухонный шкаф, антресоль. Важно, чтобы место было сухим и тёмным.
Балкон, ванная, холодильник — не подходят. Из-за перепадов температур и повышенной влажности корм может испортиться.
Питомцы не должны иметь свободного доступа к корму.
Следите, чтобы в месте хранения не было грызунов и насекомых — они могут переносить инфекции.

В чём хранить корм

При выборе ёмкости важно учитывать, что материал не должен вступать в химическую реакцию с продуктами питания. Подойдут:

  • Стеклянные или металлические банки — безопасны и не впитывают запахи.
  • Контейнеры из пищевого пластика — убедитесь, что на них есть значок бокала и вилки, обозначающий пригодность для продуктов.

Не рекомендуется использовать деревянные ёмкости — они плохо моются, впитывают запахи и могут покрыться плесенью.

Дополнительные удобства:

Мерные шкалы, дозаторы, мерные стаканчики — помогают контролировать порции.
Герметичные крышки с прокладками — защищают от влаги и воздуха.
Колёса и ручки — облегчают перемещение больших контейнеров.

Чем грозит неправильное хранение

Испорченный корм может привести к пищевому отравлению. Основные симптомы:

  • Диарея
  • Рвота
  • Вялость
  • Отказ от еды
  • Повышенное слюноотделение
  • Учащённое дыхание

Проблемы могут проявиться не сразу, а спустя несколько дней. Если у питомца появились тревожные симптомы, проверьте корм и обратитесь к ветеринару.

Как понять, что корм испортился

Признаки порчи:

  • Запах — стал затхлым или резким.
  • Внешний вид — гранулы разбухли, покрылись налётом.
  • Плесень, личинки и насекомые — однозначный повод немедленно утилизировать корм.

Не стоит давать питомцу просроченный корм — это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, а лечение обойдётся гораздо дороже, чем покупка свежего корма.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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