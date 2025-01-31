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Как быстро приучить кошку пользоваться лотком? Простой и проверенный метод

Зоосфера

Как быстро приучить кошку пользоваться лотком

Насыпьте наполнитель в лоток, поместите туда кошку и начните разгребать наполнитель лапами вашего питомца. Животное поймет ваши действия и догадается, что там необходимо грести и сходить в туалет.

Кошка в лотке
Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка в лотке

Еще один способ — промокнуть оставленную в неположенном месте лужу салфеткой и положить ее в лоток. Поставьте его в укромное место. После мочеиспускания похвалите и погладьте свою кошку.

Сколько времени нужно, чтобы приучить кошку пользоваться лотком

Кошки очень умные и чистоплотные животные, и ваш питомец очень быстро поймет, чего от него хотят и что нужно делать. Обычно для достижения желаемого результата требуется 2-3 дня.

Как приучить кошку пользоваться туалетом и спальным местом с помощью кошачьей мяты

Чтобы приучить кошку пользоваться лотком, оставьте запах кошачьей мяты рядом с лотком или положите сухие листья под съемную сетку лотка. 

Чтобы приучить кошку к лежанке, экстракт кошачьей мяты втирают в ткань или вшивают в подкладку.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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