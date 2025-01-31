Как быстро приучить кошку пользоваться лотком? Простой и проверенный метод

Насыпьте наполнитель в лоток, поместите туда кошку и начните разгребать наполнитель лапами вашего питомца. Животное поймет ваши действия и догадается, что там необходимо грести и сходить в туалет.
Еще один способ — промокнуть оставленную в неположенном месте лужу салфеткой и положить ее в лоток. Поставьте его в укромное место. После мочеиспускания похвалите и погладьте свою кошку.
Кошки очень умные и чистоплотные животные, и ваш питомец очень быстро поймет, чего от него хотят и что нужно делать. Обычно для достижения желаемого результата требуется 2-3 дня.
Чтобы приучить кошку пользоваться лотком, оставьте запах кошачьей мяты рядом с лотком или положите сухие листья под съемную сетку лотка.
Чтобы приучить кошку к лежанке, экстракт кошачьей мяты втирают в ткань или вшивают в подкладку.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!