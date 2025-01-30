Как отучить собаку метить территорию: советы, которые работают

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы собак часто сталкиваются с неловкими ситуациями, когда их питомец во время прогулки оставляет метки не только на деревьях и кустах, но и на неожиданных предметах. Это естественное поведение для животного, но иногда оно может сигнализировать о более серьезных причинах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

Зачем собака оставляет метки

Мечение территории — это способ общения между собаками. Если питомец оставляет небольшое количество мочи, это можно расценивать как приветствие другим животным. Однако помимо этого существуют и другие причины.

Основные причины меток

Гормоны и статус в стае

Наиболее активно метят территорию некастрированные кобели, но самки тоже могут вести себя так, особенно в период течки. Исследования показывают, что чаще всего таким поведением отличаются собаки с высоким статусом.

Волнение и стресс

Если собака начинает метить чаще обычного, это может быть связано с нервозностью. Причиной волнения может стать запах другой собаки, особенно если она находится в состоянии течки, или ранее оставленные метки других животных.

Проблемы со здоровьем

Иногда частые метки связаны не с инстинктами, а с медицинскими проблемами. Инфекции мочевыводящих путей, недержание мочи и другие заболевания могут спровоцировать такое поведение. Если собака начала метить территорию внезапно и слишком часто, лучше обратиться к ветеринару.

Расширение границ "своей" территории

Некоторые собаки воспринимают не только дом и двор, но и весь маршрут прогулки как свою территорию. Если на этой местности побывал другой питомец, ваша собака может оставить метку, чтобы закрепить за собой право на это пространство.

Что делать владельцу

Если мечение не связано со здоровьем, стоит обратить внимание на воспитание собаки. Кастрация может помочь уменьшить количество меток, особенно у кобелей. Также важно обучать питомца правильному поведению на улице и контролировать его эмоции.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

