6 признаков, что у вашего питомца болит голова

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Необычное поведение

Следите за любыми изменениями в поведении вашего питомца. Если он ведет себя не так, как обычно, это может быть признаком дискомфорта.

Фото: https://www.freepik.com Рыжая собака

Снижение аппетита

Если ваш питомец внезапно теряет интерес к еде или лакомствам, это может указывать на то, что он плохо себя чувствует, возможно, есть головная боль.

Вялость

Если ваш питомец выглядит необычно усталым или вялым и не хочет играть или двигаться, это может быть признаком дискомфорта.

Чувствительность к прикосновениям

Обратите внимание на то, как ваш питомец реагирует на прикосновения. Если он вздрагивает, отстраняется или проявляет признаки боли при прикосновении к его голове, это может указывать на головную боль.

Необычные вокализации

Некоторые домашние животные могут выражать боль с помощью вокализаций. Если ваш обычно спокойный питомец начинает скулить или мяукать чаще, чем обычно, это может быть признаком стресса.

Прищуривание или закрытие глаз

Прищуривание или закрытие глаз чаще, чем обычно, особенно при ярком свете, может указывать на чувствительность к свету, что является распространенным признаком головной боли.

Уточнения

Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).

