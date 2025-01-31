Почему ваша кошка боится резких звуков? 3 основные причины

Кошки, будучи по натуре любопытными и осторожными, немного пугаются разных неожиданных звуков.
В дикой природе внезапные звуки могут означать неприятности — например, приближение более крупного животного или возможную опасность. Таким образом, несмотря на то, что ваш дом безопасен, инстинкты кошки срабатывают. Они могут дергать ушами, вздергивать шерсть или даже быстро убегать.
Внезапные и громкие звуки активируют в кошках режим выживания. Как только они поймут, что реальной опасности нет, они могут вернуться к безделью или играм.
Таким образом, понимание этого помогает нам создать спокойную и комфортную обстановку для наших кошачьих друзей, где неожиданные шумы не станут слишком большим сюрпризом.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!