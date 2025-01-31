Почему ваша кошка боится резких звуков? 3 основные причины

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Любопытный характер

Кошки, будучи по натуре любопытными и осторожными, немного пугаются разных неожиданных звуков.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кот

Шумы означают неприятности

В дикой природе внезапные звуки могут означать неприятности — например, приближение более крупного животного или возможную опасность. Таким образом, несмотря на то, что ваш дом безопасен, инстинкты кошки срабатывают. Они могут дергать ушами, вздергивать шерсть или даже быстро убегать.

Режим выживания

Внезапные и громкие звуки активируют в кошках режим выживания. Как только они поймут, что реальной опасности нет, они могут вернуться к безделью или играм.

Таким образом, понимание этого помогает нам создать спокойную и комфортную обстановку для наших кошачьих друзей, где неожиданные шумы не станут слишком большим сюрпризом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



