5 популярных мифов о лягушках, которые не соответствуют действительности

Бородавки возникают из-за вируса, называемого вирусом папилломы человека (ВПЧ), а не от прикосновения к лягушкам. У лягушек гладкая кожа, и они не переносят вирус, вызывающий бородавки. Так что не беспокойтесь о бородавках от встреч с лягушками.
Хотя лягушки могут выглядеть немного влажными, их кожа не является слизистой в прямом смысле. Лягушки используют свою кожу для дыхания, и она предназначена для того, чтобы они чувствовали себя комфортно, а не для того, чтобы люди испытывали брезгливость.
Лягушки общаются с помощью разнообразных звуков. Некоторые свистят, другие имеют характерное кваканье. У каждого вида есть свой уникальный язык, и ученые даже могут идентифицировать разных лягушек по их крикам.
Лягушки выделяют жидкость, когда чувствуют угрозу, но она не вызывает у людей бородавок. Эта жидкость является скорее защитным механизмом для отпугивания хищников. Она не вредна для человека.
В то время как многие лягушки являются отличными прыгунами, не каждый вид является прыгуном на дальние расстояния. Лягушки приспособились к различному образу жизни. Например, древесные лягушки могут прыгать на короткие расстояния, в то время как водные лягушки являются отличными пловцами.
Лягу́шки — общеупотребительное название группы животных из отряда бесхвостых земноводных.
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