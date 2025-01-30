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Кошка всегда хочет есть? Разбираемся, в чём дело и как помочь

4:37
Зоосфера

Правильное питание — один из ключевых факторов здоровья питомца. Недостаток или избыток корма может привести к проблемам с пищеварением, ожирению или нехватке питательных веществ. Чтобы избежать этого, важно знать, сколько сухого корма требуется кошке ежедневно и как правильно отмерить порцию.

Кот рядом с миской
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот рядом с миской

Какие факторы влияют на норму кормления

Производители указывают среднюю суточную норму на упаковке, но эта дозировка рассчитана для здоровых кошек без особых потребностей. Размер порции зависит от нескольких факторов.

  • Возраст: котята нуждаются в большем количестве корма относительно своей массы, а пожилые кошки едят меньше из-за замедленного метаболизма.
  • Беременность и лактация: во время этих периодов необходимо увеличить порцию на 20-30%, а при вскармливании котят — в 2-3 раза.
  • Кастрация и стерилизация: обмен веществ замедляется, активность снижается, поэтому дозировку часто уменьшают или переходят на специализированный корм.
  • Активность: подвижные породы (мейн-кун, абиссинская кошка) требуют больше энергии и пищи, а малоподвижные (британская короткошёрстная, персидская) нуждаются в меньших порциях.
  • Состояние здоровья: при заболеваниях пищеварительной системы аппетит может снижаться, а при эндокринных расстройствах — наоборот, увеличиваться. В таких случаях дозировку корректирует ветеринар.
  • Качество корма: чем выше класс корма, тем меньше его требуется для насыщения. В эконом-классах содержится много наполнителей, а в премиум- и суперпремиум-кормах — больше мясных ингредиентов, что делает их более питательными.

Как рассчитать суточную порцию

Вес кошки — основной показатель при расчёте суточной нормы сухого корма. Чтобы определить массу тела питомца:

  • Взвесьте его на кухонных весах.
  • Если весы небольшие, сначала взвесьтесь самостоятельно, затем с питомцем на руках, и вычтите свой вес.
  • Можно использовать коробку или контейнер, измерив его массу отдельно и вычитая из общего результата.

Примерная норма кормления для взрослой кошки

  • 2 кг: 33 г.
  • 3 кг: 43 г.
  • 4 кг: 52 г.
  • 5 кг: 60 г.
  • 6 кг: 68 г.
  • 7 кг: 76 г.
  • 8 кг: 83 г.
  • 9 кг: 89 г.
  • 10 кг: 96 г.

Зная суточную норму, её следует разделить на несколько кормлений в зависимости от режима питомца.

Как отмерить порцию

Чтобы не ошибиться с дозировкой, используйте удобные способы.

  • Кухонные весы: взвесьте миску, затем добавьте необходимое количество корма.
  • Мерный стаканчик: доступен в зоомагазинах, позволяет быстро и точно измерять гранулы.
  • Автокормушка: выдаёт корм в заданном количестве и по расписанию.

Правила кормления сухим кормом

  • Разделяйте суточную норму на несколько приёмов пищи.
  • Кормите кошку в одно и то же время, соблюдая регулярность.
  • Обеспечьте питомцу постоянный доступ к чистой воде, так как сухой корм требует достаточного потребления жидкости.
  • Не смешивайте сухой корм с натуральной пищей — это может нарушить баланс питательных веществ.
  • Если даёте влажный корм, не смешивайте его с сухим в одной миске, а разделяйте по времени.
  • Контролируйте вес и состояние шерсти кошки: если она худеет или набирает лишний вес, корректируйте порцию.

Как понять, что кошке хватает еды

Питомец получает достаточное количество корма, если:

  • Его тело подтянутое, без провисшего живота.
  • Позвонки и рёбра прощупываются, но не выпирают.
  • Шерсть блестящая, без залысин.
  • Кошка активна и не проявляет признаков постоянного голода.

Если кошка быстро набирает вес или, наоборот, теряет его, следует пересмотреть её рацион и проконсультироваться с ветеринаром.

Итог

Сбалансированное питание — ключ к здоровью и долголетию вашего питомца. Соблюдение режима кормления, контроль за порциями и выбор качественного корма помогут сохранить кошку в отличной форме.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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