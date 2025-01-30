Кошка всегда хочет есть? Разбираемся, в чём дело и как помочь

4:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Правильное питание — один из ключевых факторов здоровья питомца. Недостаток или избыток корма может привести к проблемам с пищеварением, ожирению или нехватке питательных веществ. Чтобы избежать этого, важно знать, сколько сухого корма требуется кошке ежедневно и как правильно отмерить порцию.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот рядом с миской

Какие факторы влияют на норму кормления

Производители указывают среднюю суточную норму на упаковке, но эта дозировка рассчитана для здоровых кошек без особых потребностей. Размер порции зависит от нескольких факторов.

Возраст: котята нуждаются в большем количестве корма относительно своей массы, а пожилые кошки едят меньше из-за замедленного метаболизма.

котята нуждаются в большем количестве корма относительно своей массы, а пожилые кошки едят меньше из-за замедленного метаболизма. Беременность и лактация: во время этих периодов необходимо увеличить порцию на 20-30%, а при вскармливании котят — в 2-3 раза.

во время этих периодов необходимо увеличить порцию на 20-30%, а при вскармливании котят — в 2-3 раза. Кастрация и стерилизация: обмен веществ замедляется, активность снижается, поэтому дозировку часто уменьшают или переходят на специализированный корм.

обмен веществ замедляется, активность снижается, поэтому дозировку часто уменьшают или переходят на специализированный корм. Активность: подвижные породы (мейн-кун, абиссинская кошка) требуют больше энергии и пищи, а малоподвижные (британская короткошёрстная, персидская) нуждаются в меньших порциях.

подвижные породы (мейн-кун, абиссинская кошка) требуют больше энергии и пищи, а малоподвижные (британская короткошёрстная, персидская) нуждаются в меньших порциях. Состояние здоровья: при заболеваниях пищеварительной системы аппетит может снижаться, а при эндокринных расстройствах — наоборот, увеличиваться. В таких случаях дозировку корректирует ветеринар.

при заболеваниях пищеварительной системы аппетит может снижаться, а при эндокринных расстройствах — наоборот, увеличиваться. В таких случаях дозировку корректирует ветеринар. Качество корма: чем выше класс корма, тем меньше его требуется для насыщения. В эконом-классах содержится много наполнителей, а в премиум- и суперпремиум-кормах — больше мясных ингредиентов, что делает их более питательными.

Как рассчитать суточную порцию

Вес кошки — основной показатель при расчёте суточной нормы сухого корма. Чтобы определить массу тела питомца:

Взвесьте его на кухонных весах.

Если весы небольшие, сначала взвесьтесь самостоятельно, затем с питомцем на руках, и вычтите свой вес.

Можно использовать коробку или контейнер, измерив его массу отдельно и вычитая из общего результата.

Примерная норма кормления для взрослой кошки

2 кг: 33 г.

33 г. 3 кг: 43 г.

43 г. 4 кг: 52 г.

52 г. 5 кг: 60 г.

60 г. 6 кг: 68 г.

68 г. 7 кг: 76 г.

76 г. 8 кг: 83 г.

83 г. 9 кг: 89 г.

89 г. 10 кг: 96 г.

Зная суточную норму, её следует разделить на несколько кормлений в зависимости от режима питомца.

Как отмерить порцию

Чтобы не ошибиться с дозировкой, используйте удобные способы.

Кухонные весы: взвесьте миску, затем добавьте необходимое количество корма.

взвесьте миску, затем добавьте необходимое количество корма. Мерный стаканчик: доступен в зоомагазинах, позволяет быстро и точно измерять гранулы.

доступен в зоомагазинах, позволяет быстро и точно измерять гранулы. Автокормушка: выдаёт корм в заданном количестве и по расписанию.

Правила кормления сухим кормом

Разделяйте суточную норму на несколько приёмов пищи.

Кормите кошку в одно и то же время, соблюдая регулярность.

Обеспечьте питомцу постоянный доступ к чистой воде, так как сухой корм требует достаточного потребления жидкости.

Не смешивайте сухой корм с натуральной пищей — это может нарушить баланс питательных веществ.

Если даёте влажный корм, не смешивайте его с сухим в одной миске, а разделяйте по времени.

Контролируйте вес и состояние шерсти кошки: если она худеет или набирает лишний вес, корректируйте порцию.

Как понять, что кошке хватает еды

Питомец получает достаточное количество корма, если:

Его тело подтянутое, без провисшего живота.

Позвонки и рёбра прощупываются, но не выпирают.

Шерсть блестящая, без залысин.

Кошка активна и не проявляет признаков постоянного голода.

Если кошка быстро набирает вес или, наоборот, теряет его, следует пересмотреть её рацион и проконсультироваться с ветеринаром.

Итог

Сбалансированное питание — ключ к здоровью и долголетию вашего питомца. Соблюдение режима кормления, контроль за порциями и выбор качественного корма помогут сохранить кошку в отличной форме.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

