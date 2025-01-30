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Сухой корм: удобно для владельца, полезно ли для питомца

3:20
Зоосфера

Сухие корма стали одним из самых популярных вариантов питания для домашних животных. Они удобны в использовании, сбалансированы по составу и подходят для различных потребностей питомцев. Однако у этого типа питания есть не только преимущества, но и определённые недостатки. Разберёмся, чем хороши и чем могут быть опасны сухие корма.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Что входит в состав сухого корма

Качественный сухой корм содержит несколько ключевых компонентов:

  • Белки животного происхождения: мясо (говядина, курица, индейка, рыба, ягнёнок), яйца, субпродукты (печень, сердце), животные жиры.
  • Растительные компоненты: источники углеводов (рис, кукуруза, картофель, бобовые), клетчатка (псиллиум, свёкла, конопляные волокна).
  • Жиры и масла: растительные масла (льняное, подсолнечное) как источники жирных кислот и витаминов.
  • Витамины и минералы: кальций, фосфор, железо, цинк, йод, а также антиоксиданты и пробиотики.

Плюсы кормления сухим кормом

Сбалансированный рацион

Производители разрабатывают корма с учётом потребностей питомцев: для щенков, взрослых собак, стерилизованных кошек, животных с аллергией или проблемами со здоровьем. Это избавляет владельцев от необходимости самостоятельно рассчитывать рацион.

Долгий срок хранения

  • Сухие корма могут храниться от 12 до 24 месяцев, если соблюдать условия хранения. Это удобнее, чем готовить натуральную пищу каждый день.

Экономичность

  • В пересчёте на день кормление сухим кормом обходится дешевле, чем влажные корма или натуральный рацион.

Гигиеничность и удобство

  • Сухой корм легко хранить, его не нужно готовить, а дозировку можно рассчитать заранее. Он не портится быстро, в отличие от натуральных продуктов.

Поддержка здоровья зубов

  • Гранулы помогают механически очищать зубы животного, снижая риск образования зубного налёта и камня.

Минусы кормления сухим кормом

Недостаток влаги

  • Содержание влаги в сухом корме менее 14%, поэтому питомцы должны получать достаточное количество воды. Особенно это важно для кошек, так как дефицит жидкости может привести к мочекаменной болезни.

Возможные аллергии

  • Некоторые животные могут иметь реакцию на определённые ингредиенты, например, куриный белок, злаки или искусственные добавки.

Сложности при подборе лечебного рациона

  • При наличии нескольких хронических заболеваний иногда проще готовить индивидуальный рацион, чем искать подходящий промышленный корм.

Возможность отказа от корма

  • Если животное привыкло к натуральной пище, переход на сухой корм может быть сложным. Некоторым питомцам не нравится текстура или вкус сухих гранул.

Вывод

Сухие корма удобны и сбалансированы, но важно учитывать индивидуальные потребности питомца. Главное — выбирать качественный корм, следить за водным балансом и при необходимости консультироваться с ветеринаром.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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