Сухой корм: удобно для владельца, полезно ли для питомца

3:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сухие корма стали одним из самых популярных вариантов питания для домашних животных. Они удобны в использовании, сбалансированы по составу и подходят для различных потребностей питомцев. Однако у этого типа питания есть не только преимущества, но и определённые недостатки. Разберёмся, чем хороши и чем могут быть опасны сухие корма.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест

Что входит в состав сухого корма

Качественный сухой корм содержит несколько ключевых компонентов:

Белки животного происхождения : мясо (говядина, курица, индейка, рыба, ягнёнок), яйца, субпродукты (печень, сердце), животные жиры.

: мясо (говядина, курица, индейка, рыба, ягнёнок), яйца, субпродукты (печень, сердце), животные жиры. Растительные компоненты : источники углеводов (рис, кукуруза, картофель, бобовые), клетчатка (псиллиум, свёкла, конопляные волокна).

: источники углеводов (рис, кукуруза, картофель, бобовые), клетчатка (псиллиум, свёкла, конопляные волокна). Жиры и масла : растительные масла (льняное, подсолнечное) как источники жирных кислот и витаминов.

: растительные масла (льняное, подсолнечное) как источники жирных кислот и витаминов. Витамины и минералы: кальций, фосфор, железо, цинк, йод, а также антиоксиданты и пробиотики.

Плюсы кормления сухим кормом

Сбалансированный рацион

Производители разрабатывают корма с учётом потребностей питомцев: для щенков, взрослых собак, стерилизованных кошек, животных с аллергией или проблемами со здоровьем. Это избавляет владельцев от необходимости самостоятельно рассчитывать рацион.

Долгий срок хранения

Сухие корма могут храниться от 12 до 24 месяцев, если соблюдать условия хранения. Это удобнее, чем готовить натуральную пищу каждый день.

Экономичность

В пересчёте на день кормление сухим кормом обходится дешевле, чем влажные корма или натуральный рацион.

Гигиеничность и удобство

Сухой корм легко хранить, его не нужно готовить, а дозировку можно рассчитать заранее. Он не портится быстро, в отличие от натуральных продуктов.

Поддержка здоровья зубов

Гранулы помогают механически очищать зубы животного, снижая риск образования зубного налёта и камня.

Минусы кормления сухим кормом

Недостаток влаги

Содержание влаги в сухом корме менее 14%, поэтому питомцы должны получать достаточное количество воды. Особенно это важно для кошек, так как дефицит жидкости может привести к мочекаменной болезни.

Возможные аллергии

Некоторые животные могут иметь реакцию на определённые ингредиенты, например, куриный белок, злаки или искусственные добавки.

Сложности при подборе лечебного рациона

При наличии нескольких хронических заболеваний иногда проще готовить индивидуальный рацион, чем искать подходящий промышленный корм.

Возможность отказа от корма

Если животное привыкло к натуральной пище, переход на сухой корм может быть сложным. Некоторым питомцам не нравится текстура или вкус сухих гранул.

Вывод

Сухие корма удобны и сбалансированы, но важно учитывать индивидуальные потребности питомца. Главное — выбирать качественный корм, следить за водным балансом и при необходимости консультироваться с ветеринаром.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

