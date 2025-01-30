Уникальные кошки России: от пушистых гигантов до миниатюрных бобтейлов

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Россия — настоящая кошачья страна, где этих питомцев любят и ценят. Некоторые отечественные породы давно стали известны за пределами страны. Рассказываем о самых интересных представителях российских пород.

Фото: https://www.freepik.com by timolina Кошка породы невская маскарадная

Сибирская кошка

Крупные, пушистые, с мощными лапами — настоящие русские богатыри в мире кошек. Они обитают на территории России с древних времен, но признание получили только в 1991 году.

Невская маскарадная

Эта кошка — вариация сибирской породы с голубыми глазами и окрасом колор-пойнт. У нее затемнены мордочка, лапки, уши и хвост. Несмотря на внешнюю схожесть, некоторые организации признают невских маскарадных как отдельную породу.

Донской сфинкс

Порода возникла случайно в 1986 году, когда найденный котенок частично потерял шерсть. Позже началась целенаправленная селекция, и сегодня донские сфинксы — одни из самых известных бесшерстных кошек в мире.

Петербургский сфинкс (петерболд)

Гибрид донского сфинкса и ориентальной кошки. Порода была выведена в Санкт-Петербурге в 1994 году и получила международное признание в 1997 году.

Тойбоб

Миниатюрные кошки с укороченными хвостами и большими глазами появились в Ростове-на-Дону. Отличительная черта — сиамский окрас и дружелюбный характер.

Курильский бобтейл

Кошки с коротким пушистым хвостиком-помпоном сформировались на Курильских островах. Их особенности закрепились естественным путем, а официальное признание порода получила в 1995 году.

Меконгский бобтейл

Еще одна короткохвостая порода, выведенная в России. Основой для селекции стали сиамские кошки с короткими хвостами, привезенные из Юго-Восточной Азии.

Русская голубая

Порода с мягкой, плюшевой серебристо-голубой шерстью. Считается одной из самых красивых в мире. Несмотря на российские корни, долгое время порода развивалась за границей.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

