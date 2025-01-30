Зимняя помощь пернатым: мифы и правила подкормки птиц

3:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вопрос о подкормке птиц в холодное время года вызывает споры. Некоторые считают, что вмешательство в природные процессы мешает птицам адаптироваться, а другие указывают на изменения окружающей среды, из-за которых пернатым становится сложнее находить пищу.

Фото: flickr.com by Тим Фелс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Поползень

Нужно ли кормить птиц зимой

В действительности зимняя подкормка может принести много пользы

В городах из-за благоустройства исчезает естественная среда обитания птиц. Кормушки помогают компенсировать недостаток пищи.

Долгосрочные точки подкормки помогают орнитологам следить за численностью зимующих птиц.

Птицы уничтожают вредителей: синицы, воробьи и дрозды способны защитить деревья и кустарники от насекомых.

Может ли подкормка навредить

Хотя зимнее кормление приносит пользу, существуют и риски:

Передача инфекций: птицы могут заражать друг друга, если кормушки расположены слишком близко. Решение: размещайте кормушки на расстоянии 50-100 м друг от друга.

птицы могут заражать друг друга, если кормушки расположены слишком близко. Решение: размещайте кормушки на расстоянии 50-100 м друг от друга. Изменение естественного отбора: в природе выживают более сильные особи, а при доступе к пище выживают даже ослабленные. В городах это не критично, так как условия жизни уже изменены.

в природе выживают более сильные особи, а при доступе к пище выживают даже ослабленные. В городах это не критично, так как условия жизни уже изменены. Отказ от миграции: если кормить перелётных птиц осенью, они могут остаться на зиму. Особенно это касается лебедей и уток.

Когда начинать и прекращать кормление

Лучшее время для начала подкормки — с ноября по март, когда стабильный снежный покров и низкие температуры. В некоторых регионах можно подкармливать птиц круглый год, особенно если летом они воспитывают потомство.

Важно соблюдать режим кормления — если птицы привыкают к месту, кормушка должна наполняться регулярно.

Чем можно кормить птиц зимой

Чего нельзя давать птицам

Чёрный хлеб.

Солёные, маринованные, жареные продукты.

Плесневелые или испорченные продукты.

Конфеты, печенье, сладости.

Полезные корма

Для водоплавающих птиц : запаренные крупы, зерно, тёртые овощи (морковь, свёкла), немного размоченного белого хлеба (только в малых количествах).

: запаренные крупы, зерно, тёртые овощи (морковь, свёкла), немного размоченного белого хлеба (только в малых количествах). Для синиц, воробьёв и дятлов : сырые подсолнечные семечки, несолёное сало, арахис.

: сырые подсолнечные семечки, несолёное сало, арахис. Для снегирей и дроздов : сушёная рябина, яблоки, морковь.

: сушёная рябина, яблоки, морковь. Для чаек: смесь измельчённого мяса, рыбы и каши.

Как выбрать кормушку

Удобный подлет и обзор: птицы должны видеть хищников.

птицы должны видеть хищников. Лёгкость в чистке: кормушку нужно регулярно мыть.

кормушку нужно регулярно мыть. Наличие дренажа: отверстия для слива воды предотвратят порчу корма.

Разновидности кормушек

Для городских парков: модели с небольшими входами, защищённые от голубей.

модели с небольшими входами, защищённые от голубей. Для загородных участков: открытые кормушки для разных видов птиц.

открытые кормушки для разных видов птиц. Для балконов: оконные кормушки на присосках.

оконные кормушки на присосках. Подвесные: для свежего сала, которое едят дятлы и синицы.

для свежего сала, которое едят дятлы и синицы. Самодельные: можно использовать тетрапаки или пластиковые бутылки.

Кормить птиц зимой можно и нужно, но важно делать это правильно. Подбирайте подходящие продукты, следите за чистотой кормушки и пополняйте её регулярно. Избегайте вредных продуктов, особенно хлеба и солёной пищи.

Подкормка помогает птицам выжить в суровые зимы, а также делает наблюдение за пернатыми более увлекательным. Если вы хотите узнать больше о видах, прилетающих к вашей кормушке, попробуйте использовать специальные приложения для идентификации птиц.

Уточнения

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

