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Приучение к лотку: что делать, если собака не понимает

2:15
Зоосфера

Приучение собаки к лотку — это удобное решение для владельцев, особенно если питомец относится к мелким породам или регулярные прогулки затруднены. Это актуально в холодное время года, при плотном графике хозяина или для пожилых собак, которым сложнее выходить на улицу.

Мальтипу
Фото: flickr.com by Энн, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мальтипу

Выбор подходящего лотка

Правильно подобранный лоток облегчит процесс приучения. Обратите внимание на:

  • Размер: лоток должен быть просторным, чтобы собака могла комфортно развернуться.
  • Конструкцию: для кобелей существуют модели с бортиками или столбиком.
  • Материал: лотки с покрытием, имитирующим траву, могут помочь питомцам, привыкшим к прогулкам на улице.

Этапы приучения

Определите место

  • Поставьте лоток в удобное и спокойное место, где питомец чувствует себя комфортно. Желательно, чтобы это был угол комнаты, который собака уже использует в качестве туалета.

Следите за поведением

  • Щенки обычно справляют нужду после сна, еды или активных игр. Как только заметите беспокойство (поиски места, обнюхивание), осторожно перенесите питомца в лоток.

Поощряйте за успехи

  • Каждый раз, когда собака использует лоток правильно, хвалите её и давайте небольшое лакомство. Позитивное подкрепление поможет закрепить нужное поведение.

Терпение и повторение

  • Процесс требует времени. Повторяйте действия несколько раз в день, пока питомец не усвоит, что от него требуется.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Не наказывайте собаку за промахи: это может вызвать страх и ухудшить процесс обучения.
  • Не используйте средства с резкими запахами: чистящие составы должны быть безопасными и без агрессивного аромата, иначе собака может начать избегать лотка.

Вывод

Приучение собаки к лотку — это последовательный и терпеливый процесс. Каждое животное индивидуально, поэтому может потребоваться корректировка методики. Главное — уделять внимание питомцу, поддерживать его и не торопить события. Со временем этот навык станет естественной частью жизни собаки.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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