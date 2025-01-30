Приучение к лотку: что делать, если собака не понимает

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Приучение собаки к лотку — это удобное решение для владельцев, особенно если питомец относится к мелким породам или регулярные прогулки затруднены. Это актуально в холодное время года, при плотном графике хозяина или для пожилых собак, которым сложнее выходить на улицу.

Фото: flickr.com by Энн, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мальтипу

Выбор подходящего лотка

Правильно подобранный лоток облегчит процесс приучения. Обратите внимание на:

Размер: лоток должен быть просторным, чтобы собака могла комфортно развернуться.

лоток должен быть просторным, чтобы собака могла комфортно развернуться. Конструкцию: для кобелей существуют модели с бортиками или столбиком.

для кобелей существуют модели с бортиками или столбиком. Материал: лотки с покрытием, имитирующим траву, могут помочь питомцам, привыкшим к прогулкам на улице.

Этапы приучения

Определите место

Поставьте лоток в удобное и спокойное место, где питомец чувствует себя комфортно. Желательно, чтобы это был угол комнаты, который собака уже использует в качестве туалета.

Следите за поведением

Щенки обычно справляют нужду после сна, еды или активных игр. Как только заметите беспокойство (поиски места, обнюхивание), осторожно перенесите питомца в лоток.

Поощряйте за успехи

Каждый раз, когда собака использует лоток правильно, хвалите её и давайте небольшое лакомство. Позитивное подкрепление поможет закрепить нужное поведение.

Терпение и повторение

Процесс требует времени. Повторяйте действия несколько раз в день, пока питомец не усвоит, что от него требуется.

Ошибки, которых стоит избегать

Не наказывайте собаку за промахи: это может вызвать страх и ухудшить процесс обучения.

это может вызвать страх и ухудшить процесс обучения. Не используйте средства с резкими запахами: чистящие составы должны быть безопасными и без агрессивного аромата, иначе собака может начать избегать лотка.

Вывод

Приучение собаки к лотку — это последовательный и терпеливый процесс. Каждое животное индивидуально, поэтому может потребоваться корректировка методики. Главное — уделять внимание питомцу, поддерживать его и не торопить события. Со временем этот навык станет естественной частью жизни собаки.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

