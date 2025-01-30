Устали от ночных кошачьих выходок: секреты спокойного сна без побудок
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Ночные "побудки" от кошки могут стать настоящим испытанием для владельца. Почему питомец не дает спать и что с этим делать?
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Кошка
Основные причины ночной активности
Нарушение биоритмов
- Днем кошка спит и набирается сил, а ночью просыпается и требует активности. Хотя многие считают, что кошки — ночные животные, домашние питомцы могут адаптироваться к человеческому режиму.
Как исправить
- Активные игры перед сном: уделите кошке время вечером, чтобы она выплеснула энергию.
- Плотный ужин: вечерняя порция должна быть больше дневной, чтобы ночью кошка не испытывала голод.
- Строгий режим: следите, чтобы кошка получала внимание и еду по расписанию, даже в выходные.
Голод
- Если в миске нет еды, кошка может разбудить вас просто потому, что проголодалась.
Что делать
- Увеличить вечернюю порцию.
- Оставлять на ночь сухой корм, чтобы питомец мог поесть, когда захочет.
Стресс
- Кошки могут тревожиться из-за резких звуков, изменений в доме или отсутствия внимания. В таком состоянии они ищут контакта с хозяином.
Как помочь
- Определить и устранить источник стресса.
- Уделять больше внимания и ласки перед сном.
- Приучить к расписанию, как в случае с биоритмами.
Возрастные изменения
- Пожилые кошки могут терять ориентацию в пространстве, особенно в темноте. Это вызывает тревогу и беспокойство.
Что поможет
- Ночник в комнате.
- Ласка и тактильный контакт, чтобы кошка чувствовала себя в безопасности.
- Организация места для сна рядом с хозяином.
Как отучить кошку будить по ночам
- Не реагируйте на попытки разбудить вас — это укрепляет плохую привычку.
- Не давайте еду по первому требованию — кошка поймет, что ночью бесполезно добиваться внимания.
- Соблюдайте режим дня, чтобы питомец получал нужное количество активности и питания в течение суток.
Со временем кошка привыкнет к вашему распорядку, и ночные пробуждения останутся в прошлом.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру