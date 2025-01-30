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Устали от ночных кошачьих выходок: секреты спокойного сна без побудок

2:11
Зоосфера

Ночные "побудки" от кошки могут стать настоящим испытанием для владельца. Почему питомец не дает спать и что с этим делать?

Кошка
Фото: https://www.freepik.com
Кошка

Основные причины ночной активности

Нарушение биоритмов

  • Днем кошка спит и набирается сил, а ночью просыпается и требует активности. Хотя многие считают, что кошки — ночные животные, домашние питомцы могут адаптироваться к человеческому режиму.

Как исправить

  • Активные игры перед сном: уделите кошке время вечером, чтобы она выплеснула энергию.
  • Плотный ужин: вечерняя порция должна быть больше дневной, чтобы ночью кошка не испытывала голод.
  • Строгий режим: следите, чтобы кошка получала внимание и еду по расписанию, даже в выходные.

Голод

  • Если в миске нет еды, кошка может разбудить вас просто потому, что проголодалась.

Что делать

  • Увеличить вечернюю порцию.
  • Оставлять на ночь сухой корм, чтобы питомец мог поесть, когда захочет.

Стресс

  • Кошки могут тревожиться из-за резких звуков, изменений в доме или отсутствия внимания. В таком состоянии они ищут контакта с хозяином.

Как помочь

  • Определить и устранить источник стресса.
  • Уделять больше внимания и ласки перед сном.
  • Приучить к расписанию, как в случае с биоритмами.

Возрастные изменения

  • Пожилые кошки могут терять ориентацию в пространстве, особенно в темноте. Это вызывает тревогу и беспокойство.

Что поможет

  • Ночник в комнате.
  • Ласка и тактильный контакт, чтобы кошка чувствовала себя в безопасности.
  • Организация места для сна рядом с хозяином.

Как отучить кошку будить по ночам

  • Не реагируйте на попытки разбудить вас — это укрепляет плохую привычку.
  • Не давайте еду по первому требованию — кошка поймет, что ночью бесполезно добиваться внимания.
  • Соблюдайте режим дня, чтобы питомец получал нужное количество активности и питания в течение суток.

Со временем кошка привыкнет к вашему распорядку, и ночные пробуждения останутся в прошлом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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