Устали от ночных кошачьих выходок: секреты спокойного сна без побудок

2:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ночные "побудки" от кошки могут стать настоящим испытанием для владельца. Почему питомец не дает спать и что с этим делать?

Фото: https://www.freepik.com Кошка

Основные причины ночной активности

Нарушение биоритмов

Днем кошка спит и набирается сил, а ночью просыпается и требует активности. Хотя многие считают, что кошки — ночные животные, домашние питомцы могут адаптироваться к человеческому режиму.

Как исправить

Активные игры перед сном: уделите кошке время вечером, чтобы она выплеснула энергию.

уделите кошке время вечером, чтобы она выплеснула энергию. Плотный ужин: вечерняя порция должна быть больше дневной, чтобы ночью кошка не испытывала голод.

вечерняя порция должна быть больше дневной, чтобы ночью кошка не испытывала голод. Строгий режим: следите, чтобы кошка получала внимание и еду по расписанию, даже в выходные.

Голод

Если в миске нет еды, кошка может разбудить вас просто потому, что проголодалась.

Что делать

Увеличить вечернюю порцию.

Оставлять на ночь сухой корм, чтобы питомец мог поесть, когда захочет.

Стресс

Кошки могут тревожиться из-за резких звуков, изменений в доме или отсутствия внимания. В таком состоянии они ищут контакта с хозяином.

Как помочь

Определить и устранить источник стресса.

Уделять больше внимания и ласки перед сном.

Приучить к расписанию, как в случае с биоритмами.

Возрастные изменения

Пожилые кошки могут терять ориентацию в пространстве, особенно в темноте. Это вызывает тревогу и беспокойство.

Что поможет

Ночник в комнате.

Ласка и тактильный контакт, чтобы кошка чувствовала себя в безопасности.

Организация места для сна рядом с хозяином.

Как отучить кошку будить по ночам

Не реагируйте на попытки разбудить вас — это укрепляет плохую привычку.

Не давайте еду по первому требованию — кошка поймет, что ночью бесполезно добиваться внимания.

Соблюдайте режим дня, чтобы питомец получал нужное количество активности и питания в течение суток.

Со временем кошка привыкнет к вашему распорядку, и ночные пробуждения останутся в прошлом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

