Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запретить нельзя развивать: суперинтеллект ближе, чем мы думаем
Б/у автомобили бьют рекорды продаж: какие бренды в фаворитах у россиян
Чистим микроволновку за 5 минут — проще не бывает
Эти растения нельзя сажать рядом с капустой: ошибка многих дачников
Компактный седан Kia Pegas дебютировал на российском рынке
Развенчиваем мифы: что такое детокс на самом деле
Желтая малина, которая вас удивит: восемь сортов для вашего сада
Ученые выяснили, что случится с планетой в случае исчезновения лягушек
Lada Niva возвращается? Каким будет обновлённый внедорожник

Роспотребнадзор предупредил о раннем начале сезона активности клещей

1:38
Зоосфера

В связи с аномальным повышением температуры в России клещи могут пробудиться раньше своего обычного срока, как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Иксодовый клещ
Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Иксодовый клещ

Обычно в большинстве регионов страны активность клещей начинается в апреле, когда температура воздуха становится положительной и появляются первые проталины. Это также связано с характерным весенне-осенним сезоном инфекций, передающихся иксодовыми клещами. Однако в этом году, в силу необычно теплой погоды, ожидается, что период их активности начнется значительно раньше.

Зимой иксодовые клещи находятся в состоянии замедления физиологических процессов. Это явление обусловлено длиной светового дня и температурными условиями, что проявляется в низкой активности голодных особей и их отказе от присасывания к хозяевам. Тем не менее, с наступлением первых тепла клещи пробуждаются быстрее и начинают охоту.

Эксперты настоятельно советуют соблюдать осторожность при проведении времени на природе, в лесах или парках. Одежда должна быть такой, чтобы предотвратить заползание клещей. Кроме того, рекомендуется использовать репелленты для обработки открытых частей тела и одежды.

В этом году клещи также стали активизироваться раньше обычного. В конце марта в таких регионах, как Санкт-Петербург, Свердловская, Псковская, Волгоградская, Курская и Иркутская области, а также еще в 16 других регионах, были зарегистрированы случаи укусов.

Уточнения

Иксодовые клещи (лат. Ixodidae) — семейство клещей из отряда Ixodida надотряда паразитиформных (Parasitiformes). Насчитывают свыше 650 видов. Среди них встречаются опасные кровососы и переносчики клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Еда и рецепты
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Правда ТВ
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт Аудио 
Какие страны лидируют в добыче золота
Экономика и бизнес
Какие страны лидируют в добыче золота Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Что Маск животворящий делает! Будущий канцлер ФРГ идёт на коалицию с АдГ Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Последние материалы
Полмиллиарда лет за несколько часов: новая эра в изучении белковых структур
Малина мечты: простые шаги, чтобы ягоды стали крупнее и слаще
Эксперты развеяли популярные мифы о беспроводных наушниках
Дизельные автомобили в России: от символа рациональности до прошлого
Грузия перестала покупать российских овец: что выбрали вместо них?
Учёные зафиксировали замедление ядра Земли: что это значит?
Где Кадыров? Власти Чечни поставили точку в слухах
Друг умершего Яниса Тиммы: родители баскетболиста остались без денег
Омолодите свой стиль с многослойным бобом — тренд 2025 года
Россиянка раскрыла неожиданные особенности израильских квартир: глаза лезут на лоб
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.