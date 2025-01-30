Роспотребнадзор предупредил о раннем начале сезона активности клещей

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В связи с аномальным повышением температуры в России клещи могут пробудиться раньше своего обычного срока, как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Иксодовый клещ

Обычно в большинстве регионов страны активность клещей начинается в апреле, когда температура воздуха становится положительной и появляются первые проталины. Это также связано с характерным весенне-осенним сезоном инфекций, передающихся иксодовыми клещами. Однако в этом году, в силу необычно теплой погоды, ожидается, что период их активности начнется значительно раньше.

Зимой иксодовые клещи находятся в состоянии замедления физиологических процессов. Это явление обусловлено длиной светового дня и температурными условиями, что проявляется в низкой активности голодных особей и их отказе от присасывания к хозяевам. Тем не менее, с наступлением первых тепла клещи пробуждаются быстрее и начинают охоту.

Эксперты настоятельно советуют соблюдать осторожность при проведении времени на природе, в лесах или парках. Одежда должна быть такой, чтобы предотвратить заползание клещей. Кроме того, рекомендуется использовать репелленты для обработки открытых частей тела и одежды.

В этом году клещи также стали активизироваться раньше обычного. В конце марта в таких регионах, как Санкт-Петербург, Свердловская, Псковская, Волгоградская, Курская и Иркутская области, а также еще в 16 других регионах, были зарегистрированы случаи укусов.

Уточнения

Иксодовые клещи (лат. Ixodidae) — семейство клещей из отряда Ixodida надотряда паразитиформных (Parasitiformes). Насчитывают свыше 650 видов. Среди них встречаются опасные кровососы и переносчики клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза.



