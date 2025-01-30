Сколько зубов у кошки: норма, причины потери и уход за полостью рта

5:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Здоровые зубы важны для кошки не только для пережёвывания пищи, но и для защиты, игр и ухода за шерстью. Однако не все владельцы знают, сколько зубов должно быть у питомца в норме, почему их количество может уменьшаться и как предотвратить возможные проблемы.

Фото: Канал t.me/moyavetklinika by Скриншот канала t.me/moyavetklinika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мейн-кун

Молочные зубы у котят

Котята рождаются без зубов, но к 2-3 неделям у них начинают прорезываться молочные зубы. Всего их 26:

14 на верхней челюсти.

12 на нижней челюсти.

К 4 месяцам начинается процесс смены молочных зубов на коренные, который завершается примерно к 6-8 месяцам.

Сколько зубов у взрослой кошки

В норме у взрослой кошки 30 зубов:

Резцы (12 штук): маленькие зубы в передней части челюсти, помогают ухаживать за шерстью и удерживать добычу.

маленькие зубы в передней части челюсти, помогают ухаживать за шерстью и удерживать добычу. Клыки (4 штуки): длинные острые зубы, предназначенные для разрывания пищи и защиты.

длинные острые зубы, предназначенные для разрывания пищи и защиты. Премоляры и моляры (14 штук): участвуют в измельчении пищи.

Причины потери зубов

Хотя в норме у кошки 30 зубов, их количество может уменьшаться по разным причинам.

Возрастные изменения

С возрастом у кошек старше 12 лет может наблюдаться потеря зубов из-за пародонтита или резорбции зубов. Однако при правильном уходе питомец может сохранить полный зубной ряд до глубокой старости.

Травмы и болезни

Потеря зубов может быть связана с травмами, например, при неудачном падении или ударе. Также к выпадению зубов приводят:

Сахарный диабет: нарушает обмен веществ, ослабляет ткани, удерживающие зубы.

нарушает обмен веществ, ослабляет ткани, удерживающие зубы. Дефицит витаминов и минералов: особенно кальция и фосфора, необходимых для прочности костей.

особенно кальция и фосфора, необходимых для прочности костей. Онкологические заболевания: поражают ткани челюсти.

поражают ткани челюсти. Гормональные нарушения: например, проблемы с щитовидной железой.

например, проблемы с щитовидной железой. Болезни ЖКТ: нарушают усвоение питательных веществ.

Важно! Если у кошки выпал зуб, следует обратить внимание на её общее состояние. Если наблюдается вялость, потеря аппетита или неприятный запах изо рта, стоит обратиться к ветеринару.

Заболевания полости рта

Наиболее распространённые стоматологические проблемы у кошек:

Гингивит: воспаление дёсен, приводящее к расшатыванию зубов.

воспаление дёсен, приводящее к расшатыванию зубов. Зубной камень: твёрдые отложения, вызывающие воспаление.

твёрдые отложения, вызывающие воспаление. Стоматит: поражение слизистой оболочки рта.

поражение слизистой оболочки рта. Резорбция зубов: разрушение тканей зуба, часто встречается у кошек.

Если не лечить эти заболевания, бактерии из ротовой полости могут попасть в кровоток, что опасно для сердца, почек и других органов.

Влияние породы

Количество зубов у кошек разных пород одинаковое, но некоторые породы более подвержены проблемам с зубами.

Короткомордые породы (персы, британцы, экзоты, шотландцы): из-за строения челюсти зубы могут расти слишком близко, что способствует накоплению налёта.

из-за строения челюсти зубы могут расти слишком близко, что способствует накоплению налёта. Сиамские кошки: часто страдают от воспаления дёсен.

часто страдают от воспаления дёсен. Мейн-куны: склонны к резорбции зубов.

Как сохранить зубы кошки здоровыми

Состояние зубов кошки во многом зависит от ухода. Чтобы избежать проблем, следуйте простым рекомендациям.

Правильное питание

Сбалансированный рацион – залог крепких зубов. Кошка должна получать достаточно кальция и фосфора.

Сухой корм частично помогает очищать зубы, но не заменяет полноценный уход.

частично помогает очищать зубы, но не заменяет полноценный уход. Натуральные продукты (например, мясо кусочками) также способствуют удалению налёта.

(например, мясо кусочками) также способствуют удалению налёта. Качественные корма содержат витамины и минералы, необходимые для здоровья зубов.

Гигиена полости рта

Чистка зубов – один из самых эффективных способов профилактики.

Используйте специальные щётки и пасты для кошек (человеческие средства не подходят).

Приучать к чистке лучше с раннего возраста.

Если кошка не даёт чистить зубы, можно применять гигиенические гели и спреи.

Регулярные осмотры у ветеринара

Даже если кошка выглядит здоровой, осмотры раз в 6-12 месяцев помогут выявить скрытые проблемы.

Ветеринар может провести

Профессиональную чистку зубов (в тяжёлых случаях под анестезией).

Диагностику стоматологических заболеваний на ранних стадиях.

Здоровые зубы – это важная часть общего состояния кошки. Потеря зубов может быть вызвана возрастными изменениями, травмами, заболеваниями или недостаточным уходом.

Чтобы сохранить зубы питомца крепкими и избежать проблем, важно

Следить за питанием.

Регулярно чистить зубы.

Посещать ветеринара для профилактических осмотров.

Правильный уход за полостью рта поможет продлить здоровье и активность вашего питомца на долгие годы!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

