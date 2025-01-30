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Сколько зубов у кошки: норма, причины потери и уход за полостью рта

5:15
Зоосфера

Здоровые зубы важны для кошки не только для пережёвывания пищи, но и для защиты, игр и ухода за шерстью. Однако не все владельцы знают, сколько зубов должно быть у питомца в норме, почему их количество может уменьшаться и как предотвратить возможные проблемы.

Мейн-кун
Фото: Канал t.me/moyavetklinika by Скриншот канала t.me/moyavetklinika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мейн-кун

Молочные зубы у котят

Котята рождаются без зубов, но к 2-3 неделям у них начинают прорезываться молочные зубы. Всего их 26:

  • 14 на верхней челюсти.
  • 12 на нижней челюсти.

К 4 месяцам начинается процесс смены молочных зубов на коренные, который завершается примерно к 6-8 месяцам.

Сколько зубов у взрослой кошки

В норме у взрослой кошки 30 зубов:

  • Резцы (12 штук): маленькие зубы в передней части челюсти, помогают ухаживать за шерстью и удерживать добычу.
  • Клыки (4 штуки): длинные острые зубы, предназначенные для разрывания пищи и защиты.
  • Премоляры и моляры (14 штук): участвуют в измельчении пищи.

Причины потери зубов

Хотя в норме у кошки 30 зубов, их количество может уменьшаться по разным причинам.

Возрастные изменения

С возрастом у кошек старше 12 лет может наблюдаться потеря зубов из-за пародонтита или резорбции зубов. Однако при правильном уходе питомец может сохранить полный зубной ряд до глубокой старости.

Травмы и болезни

Потеря зубов может быть связана с травмами, например, при неудачном падении или ударе. Также к выпадению зубов приводят:

  • Сахарный диабет: нарушает обмен веществ, ослабляет ткани, удерживающие зубы.
  • Дефицит витаминов и минералов: особенно кальция и фосфора, необходимых для прочности костей.
  • Онкологические заболевания: поражают ткани челюсти.
  • Гормональные нарушения: например, проблемы с щитовидной железой.
  • Болезни ЖКТ: нарушают усвоение питательных веществ.

Важно! Если у кошки выпал зуб, следует обратить внимание на её общее состояние. Если наблюдается вялость, потеря аппетита или неприятный запах изо рта, стоит обратиться к ветеринару.

Заболевания полости рта

Наиболее распространённые стоматологические проблемы у кошек:

  • Гингивит: воспаление дёсен, приводящее к расшатыванию зубов.
  • Зубной камень: твёрдые отложения, вызывающие воспаление.
  • Стоматит: поражение слизистой оболочки рта.
  • Резорбция зубов: разрушение тканей зуба, часто встречается у кошек.

Если не лечить эти заболевания, бактерии из ротовой полости могут попасть в кровоток, что опасно для сердца, почек и других органов.

Влияние породы

Количество зубов у кошек разных пород одинаковое, но некоторые породы более подвержены проблемам с зубами.

  • Короткомордые породы (персы, британцы, экзоты, шотландцы): из-за строения челюсти зубы могут расти слишком близко, что способствует накоплению налёта.
  • Сиамские кошки: часто страдают от воспаления дёсен.
  • Мейн-куны: склонны к резорбции зубов.

Как сохранить зубы кошки здоровыми

Состояние зубов кошки во многом зависит от ухода. Чтобы избежать проблем, следуйте простым рекомендациям.

Правильное питание

Сбалансированный рацион – залог крепких зубов. Кошка должна получать достаточно кальция и фосфора.

  • Сухой корм частично помогает очищать зубы, но не заменяет полноценный уход.
  • Натуральные продукты (например, мясо кусочками) также способствуют удалению налёта.
  • Качественные корма содержат витамины и минералы, необходимые для здоровья зубов.

Гигиена полости рта

Чистка зубов – один из самых эффективных способов профилактики.

  • Используйте специальные щётки и пасты для кошек (человеческие средства не подходят).
  • Приучать к чистке лучше с раннего возраста.
  • Если кошка не даёт чистить зубы, можно применять гигиенические гели и спреи.

Регулярные осмотры у ветеринара

Даже если кошка выглядит здоровой, осмотры раз в 6-12 месяцев помогут выявить скрытые проблемы.

Ветеринар может провести

  • Профессиональную чистку зубов (в тяжёлых случаях под анестезией).
  • Диагностику стоматологических заболеваний на ранних стадиях.

Здоровые зубы – это важная часть общего состояния кошки. Потеря зубов может быть вызвана возрастными изменениями, травмами, заболеваниями или недостаточным уходом.

Чтобы сохранить зубы питомца крепкими и избежать проблем, важно

  • Следить за питанием.
  • Регулярно чистить зубы.
  • Посещать ветеринара для профилактических осмотров.

Правильный уход за полостью рта поможет продлить здоровье и активность вашего питомца на долгие годы!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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