Сколько зубов у кошки: норма, причины потери и уход за полостью рта

Здоровые зубы важны для кошки не только для пережёвывания пищи, но и для защиты, игр и ухода за шерстью. Однако не все владельцы знают, сколько зубов должно быть у питомца в норме, почему их количество может уменьшаться и как предотвратить возможные проблемы.
Котята рождаются без зубов, но к 2-3 неделям у них начинают прорезываться молочные зубы. Всего их 26:
К 4 месяцам начинается процесс смены молочных зубов на коренные, который завершается примерно к 6-8 месяцам.
В норме у взрослой кошки 30 зубов:
Хотя в норме у кошки 30 зубов, их количество может уменьшаться по разным причинам.
С возрастом у кошек старше 12 лет может наблюдаться потеря зубов из-за пародонтита или резорбции зубов. Однако при правильном уходе питомец может сохранить полный зубной ряд до глубокой старости.
Потеря зубов может быть связана с травмами, например, при неудачном падении или ударе. Также к выпадению зубов приводят:
Важно! Если у кошки выпал зуб, следует обратить внимание на её общее состояние. Если наблюдается вялость, потеря аппетита или неприятный запах изо рта, стоит обратиться к ветеринару.
Наиболее распространённые стоматологические проблемы у кошек:
Если не лечить эти заболевания, бактерии из ротовой полости могут попасть в кровоток, что опасно для сердца, почек и других органов.
Количество зубов у кошек разных пород одинаковое, но некоторые породы более подвержены проблемам с зубами.
Состояние зубов кошки во многом зависит от ухода. Чтобы избежать проблем, следуйте простым рекомендациям.
Сбалансированный рацион – залог крепких зубов. Кошка должна получать достаточно кальция и фосфора.
Чистка зубов – один из самых эффективных способов профилактики.
Даже если кошка выглядит здоровой, осмотры раз в 6-12 месяцев помогут выявить скрытые проблемы.
Здоровые зубы – это важная часть общего состояния кошки. Потеря зубов может быть вызвана возрастными изменениями, травмами, заболеваниями или недостаточным уходом.
Чтобы сохранить зубы питомца крепкими и избежать проблем, важно
Правильный уход за полостью рта поможет продлить здоровье и активность вашего питомца на долгие годы!
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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