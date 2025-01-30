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Ученые выяснили, что случится с планетой в случае исчезновения лягушек

2:00
Зоосфера

Лягушки обитают на нашей планете уже на протяжении 250 миллионов лет, однако в последние десятилетия их популяция стремительно уменьшается. По данным, около 168 видов уже вымерли, и треть всех амфибий теперь под угрозой исчезновения. Потеря этих животных может вызвать серьезные экологические и социальные последствия.

Две ужасные ядовитые лягушки
Фото: commons.wikimedia.org by Micha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Две ужасные ядовитые лягушки

Эти существа играют ключевую роль в экосистемах, помогая поддерживать баланс между различными видами. Они обитают как в водной среде, так и на суше и служат индикаторами состояния окружающей среды, поскольку их организм чувствителен к загрязнениям и токсическим веществам. Их исчезновение может запустить множественные изменения в природных процессах.

Головастики лягушек питаются водорослями, играя важную роль в контроле их численности и предотвращении цветения воды. В случае их исчезновения водоемы начнут зарастать, что негативно отразится на качестве воды и снизит уровень кислорода, необходимого для жизни рыб и других водных организмов.

Лягушки также являются важными охотниками на насекомых, что включает в себя вредителей, пагубно влияющих на сельское хозяйство, и переносчиков опасных заболеваний. Без этих животных популяция комаров и других насекомых значительно увеличится, что может вызвать вспышки малярии, лихорадки денге и вируса Зика. Фермерам придется прибегнуть к применению большего количества пестицидов, что окажет негативное влияние как на здоровье человека, так и на окружающую среду.

Кроме того, лягушки активно участвуют в биологических исследованиях, включая изучение эмбрионального развития и тестирование новых медикаментов. Их исчезновение создаст преграды для проведения научных экспериментов и замедлит создание новых препаратов.

Уточнения

Лягу́шки — общеупотребительное название группы животных из отряда бесхвостых земноводных. В широком смысле термин «лягушка» относится ко всем представителям отряда бесхвостых, обладающим увеличенными задними конечностями, которые позволяют им прыгать.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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