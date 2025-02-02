Турция — страна кошек: причины необычного отношения к ним

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Почему в Турции так любят кошек

Турция — одна из немногих стран, где кошки пользуются почти священным статусом. Они свободно гуляют по улицам, заходят в кафе и рестораны, а местные жители заботятся о них, как о полноправных членах общества. В Стамбуле кошек настолько много, что его даже называют "Кэтстантинополь". Но почему турки так тепло относятся к этим животным?

Фото: commons.wikimedia.org by Никита Шиховцов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сиамский кот

Исторические причины

Испокон веков кошки играли важную роль в жизни городов. Они помогали людям бороться с грызунами, защищая запасы еды и предотвращая распространение болезней. В VIII веке считается, что именно кошки спасли Стамбул от чумы, уничтожив крыс — её главных переносчиков.

Религиозное значение

В исламской культуре кошки считаются чистыми животными. По преданию, пророк Мухаммед не только любил кошек, но и проповедовал уважительное отношение к ним. Согласно легендам:

Он разрешал кошкам заходить в мечети и даже пил воду, из которой пили животные.

Однажды он отрезал край своей одежды, чтобы не разбудить спящего на ней кота.

По преданию, пророк одарил кошек девятью жизнями и способностью приземляться на лапы.

Благодаря этим историям турки верят, что доброта к кошкам поможет человеку получить благословение на небесах.

Забота на государственном уровне

Хотя кошки в Турции считаются бездомными, они живут под опекой всего общества. В городах можно встретить:

Кошачьи домики - от простых фанерных коробок до настоящих "многоэтажек".

- от простых фанерных коробок до настоящих "многоэтажек". Пункты кормления - турки и туристы регулярно подкармливают животных.

- турки и туристы регулярно подкармливают животных. Ветеринарную помощь - на благотворительные взносы оплачивают лечение и вакцинацию.

Даже власти пытались "переселить" кошек в приюты, но население выступило против, и этот законопроект не приняли.

Противоположные мнения

Не все довольны таким количеством кошек на улицах. Опасения вызывает:

Риск распространения болезней среди животных.

Сложность ветеринарного контроля, так как не все особи вакцинированы.

Но статистика показывает, что случаи заражения людей через кошек крайне редки.

Почему кошек больше, чем собак

В Турции собаки считаются "практическими" животными - они охраняют дома и пасут скот, но не живут в домах, как питомцы. Кошки же воспринимаются как чистоплотные, независимые и свободные существа, которым позволено многое.

Итог

Любовь Турции к кошкам — это не просто традиция, а часть национальной культуры. В этой стране к пушистым друзьям относятся с уважением и заботой, а в ответ они наполняют города уютом и теплотой.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



