Вторая собака в доме: главные сложности и преимущества

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли заводить вторую собаку: плюсы, минусы и важные нюансы

Решение завести вторую собаку требует ещё большего обдумывания, чем покупка первого питомца. Это не только больше радости и активности в доме, но и удвоенная ответственность. Перед таким шагом стоит оценить возможные сложности, а также убедиться, что вторая собака станет настоящим другом для первой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Две собаки

Какие трудности могут возникнуть

Дополнительные расходы. Придётся покупать больше корма, игрушек, оплачивать ветеринарные услуги, уход и дрессировку. Больше внимания. Двум собакам требуется индивидуальный подход, поэтому владельцу придётся уделять в два раза больше времени. Конфликты между животными. Собаки могут не поделить еду, игрушки или ревновать к хозяину. Разница в возрасте и темпераменте. Молодой и активный щенок может раздражать взрослого питомца. Важно заранее организовать личное пространство для каждой собаки. Сложности при совместном оставлении дома. Если собаки не подружатся, придётся искать способы их раздельного содержания во время отсутствия хозяина.

Какие преимущества у второй собаки

Хотя минусов больше, есть и плюсы:

Компаньон для первой собаки . Питомцы будут играть вместе, меньше скучать и легче переносить одиночество.

. Питомцы будут играть вместе, меньше скучать и легче переносить одиночество. Более активный образ жизни. Две собаки будут чаще двигаться и играть не только на улице, но и дома.

Как выбрать вторую собаку

Специалисты советуют учитывать:

Породу . Менее конфликтными считаются лабрадоры и пудели.

. Менее конфликтными считаются лабрадоры и пудели. Размер и характер . Желательно, чтобы собаки были схожи по темпераменту и хорошо сочетались по размерам.

. Желательно, чтобы собаки были схожи по темпераменту и хорошо сочетались по размерам. Опыт владельца. Если первая собака ещё плохо воспитана, вторая может перенять её ошибки.

Прежде чем завести второго питомца, важно взвесить все плюсы и минусы, ведь двойная радость требует двойной ответственности.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



