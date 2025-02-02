Как сделать так, чтобы кошка спала в отведённом месте

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как приучить котёнка к своему месту для сна

Кошки — создания независимые, и заставить их спать в определённом месте бывает непросто. Однако, если правильно выбрать лежанку и грамотно подойти к процессу приучения, питомец с удовольствием будет отдыхать там, где удобно владельцу.

Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller Котенок

Как выбрать место и лежанку

При выборе спального места для котёнка важно учитывать несколько факторов:

Комфорт . Оно должно быть мягким, уютным и безопасным.

. Оно должно быть мягким, уютным и безопасным. Удалённость от сквозняков . Холодное и продуваемое место не подойдёт.

. Холодное и продуваемое место не подойдёт. Удобное расположение . Желательно, чтобы оттуда легко было добираться до лотка и мисок.

. Желательно, чтобы оттуда легко было добираться до лотка и мисок. Соответствие предпочтениям питомца. Если котёнок любит уединение, ему подойдёт закрытый домик. Если предпочитает просторные поверхности — корзинка или гамак.

В зоомагазинах представлен широкий выбор лежаков, но все они делятся на три основные группы:

Закрытые домики - для любителей уединения.

- для любителей уединения. Корзины - для тех, кто спит на открытых мягких поверхностях.

- для тех, кто спит на открытых мягких поверхностях. Гамаки - идеальны для кошек, предпочитающих тепло (крепятся к батарее).

Если есть возможность, лучше предложить питомцу несколько вариантов, чтобы он сам выбрал, где ему комфортнее.

Как приучить котёнка к лежанке

Дайте питомцу самостоятельно ознакомиться с новым местом. Насильно усаживать котёнка в лежак нельзя — это вызовет стресс и отторжение. Используйте запахи, которые привлекают кошек. Можно слегка побрызгать лежанку отваром валерианы или кошачьей мяты. Добавьте что-то знакомое. Если положить внутрь плед или игрушку с запахом котёнка, он быстрее привыкнет. Разместите лежак там, где котёнок уже любит спать. Если питомец сам выбрал уютный уголок, просто поместите туда его спальное место.

При правильном подходе кошка быстро освоит новое место и будет с удовольствием там отдыхать.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



