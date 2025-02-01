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Вакцина от бешенства: когда делать и почему это важно

2:47
Зоосфера


Прививки от бешенства: защита, которую нельзя игнорировать

Вакцинация от бешенства — единственный способ защитить питомца от смертельного заболевания. Ветеринары настоятельно рекомендуют прививать всех домашних животных без исключения. Если вы всё ещё сомневаетесь, нужна ли прививка вашей кошке, эта статья объяснит, почему она обязательна.

Кот породы мейн-кун
Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кот породы мейн-кун

Чем опасно бешенство

Бешенство - смертельное вирусное заболевание, поражающее нервную систему теплокровных животных и человека. Оно встречается практически во всём мире, за исключением стран, где благодаря строгим карантинным мерам и вакцинации удалось остановить распространение вируса.

Для России бешенство остаётся энзоотичным заболеванием, то есть в стране постоянно сохраняются природные очаги инфекции. Именно поэтому вакцинация собак и кошек обязательна по закону и должна повторяться ежегодно.

Как передаётся бешенство

Основными разносчиками вируса являются дикие животные:

  • Лисы.
  • Еноты.
  • Барсуки.
  • Волки.
  • Шакалы.

В городах заражение часто происходит через бродячих собак и кошек. Поэтому риску подвергаются даже те питомцы, которые не выходят на улицу. Достаточно случайного контакта с больным животным.

Кошки особенно восприимчивы к вирусу бешенства — наряду с лисами и енотами.

Симптомы бешенства у животных

Бешенство разрушает нервную систему, вызывая следующие проявления:

  • Изменение поведения, агрессия, повышенная возбудимость.
  • Нарушение координации, судороги, паралич мышц.
  • Извращённый аппетит, страх света, шума и воды.
  • Невозможность глотать пищу.

Заболевание всегда заканчивается летальным исходом. Вирус начинает выделяться со слюной уже за три дня до появления первых симптомов. Особенно опасна агрессивная форма бешенства у кошек — больное животное атакует всех, кто попадает в поле зрения.

Можно ли вылечить бешенство

Эффективного лечения не существует. Если вирус попал в организм, спасти животное или человека невозможно. Единственная защита — своевременная вакцинация.

Когда делать прививку

  1. Первая вакцинация: в 3 месяца.
  2. Повторная прививка: раз в год.

Если питомец не привит, его нельзя вывозить на дачу или выпускать на улицу. Даже короткий контакт с инфицированным животным может привести к трагическим последствиям.

Не откладывайте вакцинацию - защита от бешенства спасает жизни!

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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