Ошибки при поглаживании собаки: почему питомцу не нравится ваша ласка

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждый владелец собаки хотя бы раз задумывался: а нравится ли питомцу, когда его гладят? Может быть, он просто терпит эти ласки?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Такса и хозяйка

Хорошие новости: собаки действительно любят поглаживания! Более того, без них им сложно. Ласка со стороны хозяина помогает животному чувствовать себя любимым и защищенным. Но важно делать это правильно, ведь некоторые ошибки могут вызвать у питомца дискомфорт.

Почему собакам нужны поглаживания

Для четвероногих друзей прикосновения — не просто приятные моменты, а целый язык общения. Когда хозяин гладит питомца, у собаки вырабатываются окситоцин (гормон любви) и серотонин (гормон счастья). Эти вещества помогают псу расслабиться, почувствовать безопасность и доверие к человеку.

А еще поглаживания укрепляют связь между вами и питомцем. Чем больше вы гладите собаку (и делаете это правильно), тем крепче ваши отношения!

Но есть важный нюанс: если гладить животное неправильно, оно может чувствовать себя уязвимым.

Как правильно гладить собаку

Собаки обожают ласку, но не везде и не всегда. Вот главные правила, которые помогут вам не допускать ошибок:

Живот — можно гладить, но только если питомец сам открыл его вам. Если собака лежит на спине и расслаблена, значит, ей приятно.

— можно гладить, но только если питомец сам открыл его вам. Если собака лежит на спине и расслаблена, значит, ей приятно. Спина и бока — отличное место для поглаживаний! Исключение — зона холки и область возле хвоста, там собаке может быть неприятно.

— отличное место для поглаживаний! Исключение — зона холки и область возле хвоста, там собаке может быть неприятно. Голова — гладить можно, но осторожно. Если питомец не любит прикосновений к голове, не настаивайте.

— гладить можно, но осторожно. Если питомец не любит прикосновений к голове, не настаивайте. Лапы и хвост — лучше не трогать! Эти зоны очень чувствительны, и даже самый ласковый пес может раздражаться.

Хотите, чтобы ваш питомец был счастливым и здоровым? Тогда чаще гладьте его, но делайте это правильно! Уважайте личные границы собаки, и она ответит вам любовью и доверием.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

