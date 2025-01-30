Как отучить кота драть диван: простой лайфхак

Многие новоиспеченные владельцы котят сталкиваются с проблемой: маленький питомец не щадит мебель, обои и другие предметы, превращая их в "полигон" для своих когтей. Но прежде чем ругать пушистика, давайте разберемся, почему он так делает.
Котенок точит когти, потому что это его естественная потребность. Он не хочет вам насолить — он просто ухаживает за своими коготками, которые постоянно растут.
Царапая поверхности, питомец не только оставляет видимые следы, но и особый запах, выделяемый железами на лапках. Так он показывает: "Здесь мой дом".
Когтеточка для кота — это как спортзал для человека. Потянувшись и поточив когти, он поддерживает тонус мышц и суставов.
Важно понимать: царапание — это здоровое поведение. Но позволять ему превращать ваш диван или двери в когтеточку тоже не стоит.
Лучше выбирать модели с обмоткой из веревки или кожаным покрытием — именно такие нравятся большинству кошек.
Поставьте когтеточку в той комнате, где питомец проводит больше всего времени.
Котенку может понадобиться время, чтобы разобраться. Попробуйте поиграть рядом или натереть поверхность кошачьей мятой — он точно не устоит!
Раз в два месяца коготки стоит укорачивать. Это можно делать как в ветеринарной клинике, так и самостоятельно, купив специальные ножницы и проконсультировавшись с врачом.
Следуя этим простым советам, вы не только сохраните мебель в целости, но и поможете питомцу быть здоровым и счастливым!
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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