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Как отучить кота драть диван: простой лайфхак

2:02
Зоосфера » Кошки

Многие новоиспеченные владельцы котят сталкиваются с проблемой: маленький питомец не щадит мебель, обои и другие предметы, превращая их в "полигон" для своих когтей. Но прежде чем ругать пушистика, давайте разберемся, почему он так делает.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Кошка

Причины, по которым котята царапают всё подряд

Поддержание когтей в порядке

Котенок точит когти, потому что это его естественная потребность. Он не хочет вам насолить — он просто ухаживает за своими коготками, которые постоянно растут.

Отметка территории

Царапая поверхности, питомец не только оставляет видимые следы, но и особый запах, выделяемый железами на лапках. Так он показывает: "Здесь мой дом".

Разминка и физическая активность

Когтеточка для кота — это как спортзал для человека. Потянувшись и поточив когти, он поддерживает тонус мышц и суставов.

Важно понимать: царапание — это здоровое поведение. Но позволять ему превращать ваш диван или двери в когтеточку тоже не стоит.

Как отучить котенка от разрушительных привычек

1. Приобретите когтеточку

Лучше выбирать модели с обмоткой из веревки или кожаным покрытием — именно такие нравятся большинству кошек.

2. Правильно разместите аксессуар

Поставьте когтеточку в той комнате, где питомец проводит больше всего времени.

3. Покажите, как ей пользоваться

Котенку может понадобиться время, чтобы разобраться. Попробуйте поиграть рядом или натереть поверхность кошачьей мятой — он точно не устоит!

4. Регулярно подстригайте когти

Раз в два месяца коготки стоит укорачивать. Это можно делать как в ветеринарной клинике, так и самостоятельно, купив специальные ножницы и проконсультировавшись с врачом.

Следуя этим простым советам, вы не только сохраните мебель в целости, но и поможете питомцу быть здоровым и счастливым!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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