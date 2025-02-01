Когда пробуждаются клещи, и как защитить от них питомца

Многие владельцы собак начинают обработку от клещей только с приходом календарной весны, но это слишком поздно. Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, что паразиты активизируются раньше, а защитным препаратам требуется время, чтобы начать работать.
Когда начинать обработку
Как часто проводить обработку
Почему это важно
Клещи переносят пироплазмоз — опасное заболевание, которое может привести к летальному исходу. Поэтому защита питомца должна быть заблаговременной и регулярной.
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