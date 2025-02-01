Когда пробуждаются клещи, и как защитить от них питомца

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы собак начинают обработку от клещей только с приходом календарной весны, но это слишком поздно. Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, что паразиты активизируются раньше, а защитным препаратам требуется время, чтобы начать работать.

Фото: https://www.freepik.com Собака в приюте

Когда начинать обработку

Клещи пробуждаются при температуре +5…+7°C , что может произойти ещё в конце февраля.

, что может произойти ещё в конце февраля. Защитным препаратам необходимо до недели для активации.

для активации. Оптимальное время для обработки — первая оттепель в вашем регионе.

Как часто проводить обработку

С первой оттепели до ноября — ежемесячная обработка от клещей.

— ежемесячная обработка от клещей. Блохи активны круглый год, поэтому защита от них требуется постоянно.

Почему это важно

Клещи переносят пироплазмоз — опасное заболевание, которое может привести к летальному исходу. Поэтому защита питомца должна быть заблаговременной и регулярной.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



