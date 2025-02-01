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Когда пробуждаются клещи, и как защитить от них питомца

1:06
Зоосфера

Многие владельцы собак начинают обработку от клещей только с приходом календарной весны, но это слишком поздно. Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, что паразиты активизируются раньше, а защитным препаратам требуется время, чтобы начать работать.

Собака в приюте
Фото: https://www.freepik.com
Собака в приюте

Когда начинать обработку

  • Клещи пробуждаются при температуре +5…+7°C, что может произойти ещё в конце февраля.
  • Защитным препаратам необходимо до недели для активации.
  • Оптимальное время для обработки — первая оттепель в вашем регионе.

Как часто проводить обработку

  • С первой оттепели до ноября — ежемесячная обработка от клещей.
  • Блохи активны круглый год, поэтому защита от них требуется постоянно.

Почему это важно

Клещи переносят пироплазмоз — опасное заболевание, которое может привести к летальному исходу. Поэтому защита питомца должна быть заблаговременной и регулярной.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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