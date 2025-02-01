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График вакцинации кошек: когда и от чего прививать питомца

2:04
Зоосфера

График вакцинации кошек: что нужно знать владельцам

Вакцинация — важная часть заботы о здоровье кошки. Прививки защищают питомца от опасных инфекций и помогают предотвратить распространение болезней. Однако график вакцинации зависит от возраста, условий жизни и рисков заражения.

Какие вакцины нужны кошке

Базовые вакцины (обязательные для всех кошек):

  • Панлейкопения.
  • Герпесвирус (вирусный ринотрахеит).
  • Калицивирус.
  • Бешенство (обязательно в РФ).

Дополнительные вакцины (по необходимости):

  • Вирусная лейкемия.
  • Вирус иммунодефицита кошек.
  • Бордетеллёз.
  • Хламидиоз.

Выбор дополнительных вакцин зависит от образа жизни кошки. Например, для выставочных животных, питомцев с доступом на улицу или содержащихся в группах рекомендуется прививка от вирусной лейкемии и хламидиоза.

График вакцинации кошек

Котята

  • Первые прививки от панлейкопении, герпесвируса и калицивируса вводятся в 8-9 недель с повторением через 2-4 недели.
  • Вакцинация от бешенства проводится в 12 недель, ревакцинация — через год.
  • Всего в первый год жизни котёнок получает 4-5 прививок.

Взрослые кошки (без прививок в прошлом)

  • Базовые прививки вводятся двукратно с интервалом 2-4 недели.
  • Бешенство — однократно, с ревакцинацией через год.

Ревакцинация

  • Для поддержания иммунитета прививки повторяют в зависимости от типа вакцины.
  • От панлейкопении — раз в 3 года.
  • От респираторных вирусов (ринотрахеит, калицивироз) — ежегодно для кошек с высоким риском заражения.
  • От бешенства — ежегодно (по законодательству РФ).

Вывод

Вакцинация — это основа здоровья вашей кошки. Выбор схемы прививок должен делать ветеринар, учитывая возраст и образ жизни питомца.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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