График вакцинации кошек: когда и от чего прививать питомца

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График вакцинации кошек: что нужно знать владельцам

Вакцинация — важная часть заботы о здоровье кошки. Прививки защищают питомца от опасных инфекций и помогают предотвратить распространение болезней. Однако график вакцинации зависит от возраста, условий жизни и рисков заражения.

Какие вакцины нужны кошке

Базовые вакцины (обязательные для всех кошек):

Панлейкопения.

Герпесвирус (вирусный ринотрахеит).

Калицивирус.

Бешенство (обязательно в РФ).

Дополнительные вакцины (по необходимости):

Вирусная лейкемия.

Вирус иммунодефицита кошек.

Бордетеллёз.

Хламидиоз.

Выбор дополнительных вакцин зависит от образа жизни кошки. Например, для выставочных животных, питомцев с доступом на улицу или содержащихся в группах рекомендуется прививка от вирусной лейкемии и хламидиоза.

График вакцинации кошек

Котята

Первые прививки от панлейкопении, герпесвируса и калицивируса вводятся в 8-9 недель с повторением через 2-4 недели.

Вакцинация от бешенства проводится в 12 недель, ревакцинация — через год.

Всего в первый год жизни котёнок получает 4-5 прививок.

Взрослые кошки (без прививок в прошлом)

Базовые прививки вводятся двукратно с интервалом 2-4 недели.

Бешенство — однократно, с ревакцинацией через год.

Ревакцинация

Для поддержания иммунитета прививки повторяют в зависимости от типа вакцины.

От панлейкопении — раз в 3 года.

От респираторных вирусов (ринотрахеит, калицивироз) — ежегодно для кошек с высоким риском заражения.

От бешенства — ежегодно (по законодательству РФ).

Вывод

Вакцинация — это основа здоровья вашей кошки. Выбор схемы прививок должен делать ветеринар, учитывая возраст и образ жизни питомца.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



