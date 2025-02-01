График вакцинации кошек: когда и от чего прививать питомца

Вакцинация — важная часть заботы о здоровье кошки. Прививки защищают питомца от опасных инфекций и помогают предотвратить распространение болезней. Однако график вакцинации зависит от возраста, условий жизни и рисков заражения.
Базовые вакцины (обязательные для всех кошек):
Дополнительные вакцины (по необходимости):
Выбор дополнительных вакцин зависит от образа жизни кошки. Например, для выставочных животных, питомцев с доступом на улицу или содержащихся в группах рекомендуется прививка от вирусной лейкемии и хламидиоза.
График вакцинации кошек
Котята
Взрослые кошки (без прививок в прошлом)
Ревакцинация
Вывод
Вакцинация — это основа здоровья вашей кошки. Выбор схемы прививок должен делать ветеринар, учитывая возраст и образ жизни питомца.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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