Собака для квартиры: почему важен не только её рост

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как выбрать собаку для квартиры: важны не только размеры

Завести собаку — значит взять на себя ответственность за комфортное сосуществование не только с питомцем, но и с соседями. Многие считают, что для квартиры подойдут только маленькие собаки, но на самом деле важно учитывать и другие факторы.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Девушка с собакой

Какие критерии важны при выборе собаки для квартиры

Размер — не главный показатель

Даже маленькая собака может быть слишком энергичной и шумной, что создаст проблемы в квартире. Например, чихуахуа или джек-рассел-терьер склонны к постоянному лаю, в то время как крупные датские доги или сенбернары отличаются спокойным темпераментом.

Даже маленькая собака может быть слишком энергичной и шумной, что создаст проблемы в квартире. Например, чихуахуа или джек-рассел-терьер склонны к постоянному лаю, в то время как крупные датские доги или сенбернары отличаются спокойным темпераментом. Уровень активности

Некоторые породы требуют много физических нагрузок и ежедневных долгих прогулок. Если у вас нет возможности проводить с собакой достаточно времени на улице, стоит выбирать более спокойные породы.

Некоторые породы требуют много физических нагрузок и ежедневных долгих прогулок. Если у вас нет возможности проводить с собакой достаточно времени на улице, стоит выбирать более спокойные породы. Склонность к лаю

Частый лай может раздражать не только вас, но и соседей. Если у вас нет времени на длительную дрессировку, лучше выбирать породы, менее склонные к шумному поведению.

Частый лай может раздражать не только вас, но и соседей. Если у вас нет времени на длительную дрессировку, лучше выбирать породы, менее склонные к шумному поведению. Правила проживания в доме

Если вы арендуете жильё, стоит заранее уточнить, разрешено ли содержать собак. В некоторых домах запрещены крупные или потенциально агрессивные породы.

Если вы арендуете жильё, стоит заранее уточнить, разрешено ли содержать собак. В некоторых домах запрещены крупные или потенциально агрессивные породы. Способность адаптироваться к городской жизни

Собака должна спокойно реагировать на незнакомцев, не бояться лифтов и лестниц, а также быть приученной к поводку и прогулкам в ограниченном пространстве.

Итог

Перед тем как завести собаку, стоит учитывать её темперамент, активность и уровень шума, а не только размер. Правильный выбор поможет сделать совместную жизнь комфортной для всех.

Уточнения

Собака — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



