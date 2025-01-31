Беременность у собак: сколько длится и как определить дату родов

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сколько длится беременность у собак и от чего это зависит

Беременность у собак может продолжаться от 57 до 72 дней с момента вязки. Однако точная её длительность зависит от метода определения фертильного периода — времени, когда собака способна забеременеть.

Фото: commons.wikimedia.org by Bartłomiej Derski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Щенки таксы

Как определяется срок беременности

Если известна дата овуляции, роды наступят через 62-64 дня.

Если вязка произошла до овуляции, беременность может показаться длиннее, так как сперматозоиды могут жить в организме собаки до 7 дней и оплодотворение произойдёт позже.

Если вязка состоялась после овуляции, оплодотворение произойдёт быстрее, и срок беременности будет выглядеть короче.

Как точно определить фертильный период

Для выявления оптимального времени вязки используются:

Анализ мазков . Показывает изменения в клетках эпителия, но не даёт точную дату овуляции.

. Показывает изменения в клетках эпителия, но не даёт точную дату овуляции. Измерение уровня прогестерона . Самый точный метод: гормон начинает повышаться перед овуляцией, позволяя прогнозировать её наступление.

. Самый точный метод: гормон начинает повышаться перед овуляцией, позволяя прогнозировать её наступление. УЗИ яичников. Повышает точность диагностики овуляции и определения срока родов.

Итог

Если время овуляции точно известно, можно спрогнозировать дату родов с высокой точностью. В остальных случаях длительность беременности может варьироваться в пределах нескольких дней.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



