Беременность у собак: сколько длится и как определить дату родов
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Сколько длится беременность у собак и от чего это зависит
Беременность у собак может продолжаться от 57 до 72 дней с момента вязки. Однако точная её длительность зависит от метода определения фертильного периода — времени, когда собака способна забеременеть.
Фото: commons.wikimedia.org by Bartłomiej Derski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Щенки таксы
Как определяется срок беременности
- Если известна дата овуляции, роды наступят через 62-64 дня.
- Если вязка произошла до овуляции, беременность может показаться длиннее, так как сперматозоиды могут жить в организме собаки до 7 дней и оплодотворение произойдёт позже.
- Если вязка состоялась после овуляции, оплодотворение произойдёт быстрее, и срок беременности будет выглядеть короче.
Как точно определить фертильный период
Для выявления оптимального времени вязки используются:
- Анализ мазков. Показывает изменения в клетках эпителия, но не даёт точную дату овуляции.
- Измерение уровня прогестерона. Самый точный метод: гормон начинает повышаться перед овуляцией, позволяя прогнозировать её наступление.
- УЗИ яичников. Повышает точность диагностики овуляции и определения срока родов.
Итог
Если время овуляции точно известно, можно спрогнозировать дату родов с высокой точностью. В остальных случаях длительность беременности может варьироваться в пределах нескольких дней.
Уточнения
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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