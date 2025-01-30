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4 причины, почему коты трогают воду лапой – не просто капризы

1:32
Зоосфера

Если ваш кот сначала лапой касается воды, а потом пьёт, это вовсе не странность, а вполне объяснимое поведение. У кошек есть несколько причин так поступать, и некоторые из них вас удивят!

Сиамский кот
Фото: commons.wikimedia.org by Никита Шиховцов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сиамский кот

1. Проверка глубины воды

Кошки плохо видят предметы, которые находятся слишком близко, поэтому, прежде чем пить, они могут осторожно коснуться поверхности воды лапой. Это помогает им понять, насколько глубока миска и не опрокинется ли она. Если воды в ней мало, питомец может предпочесть пить с лапы.

2. Усы мешают пить из глубокой миски

Усы кошки — это не просто украшение, а важный инструмент ориентации в пространстве. Когда они прикасаются к стенкам глубокой или узкой миски, это может раздражать питомца. В таком случае он тоже может предпочесть доставать воду лапой.

3. Проверка свежести воды

Некоторые кошки не любят застоявшуюся воду и предпочитают, чтобы она была свежей. Двигая лапой по поверхности, питомец может проверить, нет ли на воде плёнки или постороннего запаха.

4. Простая игра

Ну и, конечно, не стоит исключать ещё одну причину — развлечение! Некоторые кошки просто любят играть с водой, наблюдая за тем, как она движется. Это напоминает им охоту на движущиеся объекты.

Так что если ваш пушистый друг макает лапку в миску, он не просто балуется — он делает это с определённой целью.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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