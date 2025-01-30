Ошибка, которую совершают все хозяева кошек – почему нельзя давать питомца гостям

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Любой хозяин гордится своей кошкой и хочет показать её гостям во всей красе. Однако стоит ли позволять другим людям брать питомца на руки? Оказывается, это может не только испугать животное, но и навредить его психике.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка обнимает кошку

Почему кошкам не нравится, когда их берут на руки

Представьте, что в ваш дом заходит огромный незнакомец и без предупреждения хватает вас, тискает и прижимает к себе. Чувствуете дискомфорт? Именно так ощущает себя кошка, когда её против воли берут на руки.

Кошки — территориальные животные. Они тщательно контролируют своё пространство и не любят вторжения чужаков. Когда в дом приходит много незнакомых людей, особенно громких и активно жестикулирующих, кошка испытывает сильный стресс. А если гости ещё и хватают её без разрешения — это настоящее вторжение в её личное пространство.

Стресс и его последствия

Даже если питомец внешне спокоен, это не значит, что он не нервничает. Некоторые кошки просто замирают от страха, другие начинают проявлять агрессию. Если такое повторяется часто, у животного могут развиться тревожность, боязнь людей и даже агрессивное поведение.

Особенно опасно, если кошку берёт на руки ребёнок. Он может случайно причинить ей боль, а в ответ получить царапины или даже укус.

Как правильно знакомить кошку с гостями

Не заставляйте кошку общаться с незнакомыми людьми — пусть сама решает, подходит ли она к гостям.

Запретите гостям брать питомца на руки без его согласия — если кошка захочет контакта, она сама об этом даст знать.

Не допускайте, чтобы дети играли с вашей кошкой без присмотра — это может быть опасно и для ребёнка, и для животного.

Если ваши гости хотят гладить кошку, пусть сначала дождутся, пока она сама к ним подойдёт. А если им очень хочется потискать питомца — пусть заведут своего!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

