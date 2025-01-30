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Как приучить собаку стричь когти? Это совсем несложно

1:17
Зоосфера

Больно ли собаке, когда ей подстригают когти

Так же, как и человеческие ногти, собаки не чувствуют никаких ощущений в самом когте. Тем не менее в когте есть нерв, который передает ощущения обратно в мозг. При обрезке когтя важно находиться на достаточном расстоянии от корня, чтобы не вызвать боль или кровотечение у животного.

Зубы собаки
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Зубы собаки

Как приучить собаку подстригать когти

Многие владельцы собак до сих пор считают, что нет необходимости подстригать когти своему животному, потому что со временем они все равно изнашиваются. На самом деле, как показывает практика, для этого нужны постоянные и длительные прогулки.

Возьмите в руку одну лапу. Начинать лучше с передней лапы. Быстрым движением отрежьте у собаки коготь.

Положите собаку на бок. Подстригите когти на своих задних лапах. В конце процедуры угостите питомца лакомством, затем погладьте или обнимите.

Используйте успокаивающий голос, чтобы успокоить собаку, нежно потирая ее лапы. Если ваша собака испугалась или отдернула лапу, остановитесь на некоторое время и продолжайте только тогда, когда ваш питомец успокоится.

Уточнения

Когти — в биологии ороговения на кончиках пальцев у некоторых животных.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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