В каком возрасте стерилизовать кошку? Оптимальный вариант, о котором мало кто знает

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С приближением марта не только природа оживает — кошки тоже вступают в свой "песенный" сезон. Их громкие призывы к продолжению рода могут стать настоящим испытанием для хозяев. Но стерилизация — это не просто способ сохранить тишину в доме, а важный шаг для здоровья питомца.

Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый кот с чёрной мордой

Стерилизация: больше, чем просто контроль рождаемости

Опытные владельцы знают, что операция помогает не только избежать появления нежелательного потомства, но и защищает кошку от целого ряда заболеваний. К тому же, она избавляет питомца от необходимости приема гормональных препаратов, которые могут нанести вред здоровью.

Однако вокруг стерилизации до сих пор ходит множество мифов, и один из самых популярных касается возраста проведения операции.

Развенчиваем мифы

Одно из распространённых заблуждений — якобы кошка должна хотя бы раз родить перед стерилизацией. На самом деле это не только не нужно, но и может усложнить жизнь животного. После родов в организме происходят гормональные изменения, которые могут повлиять на её дальнейшее состояние.

Когда лучше проводить операцию

Некоторые считают, что чем раньше, тем лучше, но это не совсем так. Стерилизация в возрасте 4-5 месяцев может замедлить рост кошки и ослабить её иммунитет.

Оптимальный возраст для операции — 7-8 месяцев, когда организм уже полностью сформировался. Однако перед процедурой важно проконсультироваться с ветеринаром и убедиться, что питомец здоров.

Если кошке уже больше года, перед стерилизацией обычно проводят анализ крови и кардиограмму. А если возраст перевалил за 8 лет, подготовка требует ещё большего внимания и тщательного медицинского обследования.