Клещи не ждут весны: почему важно обработать собаку раньше, чем вы думаете

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Календарная весна — не ориентир, если речь идёт о защите собаки от клещей. Паразиты активизируются не по расписанию, а при первом потеплении, которое может наступить уже в феврале. Если не обработать питомца заранее, он может стать жертвой этих опасных насекомых.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Когда клещи просыпаются

Обычно они выходят из спячки, когда температура достигает +5…+7°C. В зависимости от региона это может произойти задолго до марта. Поэтому ждать наступления официальной весны — значит подвергать собаку риску.

Почему обработка заранее важна

Даже самые современные препараты начинают действовать не мгновенно, а спустя несколько дней или даже неделю после нанесения. Если обработать животное слишком поздно, есть шанс, что первый укус клеща произойдёт ещё до того, как защита начнёт работать.

Как правильно обрабатывать собаку

Начинайте профилактику с первой оттепели. Лучше не ориентироваться на календарь, а следить за погодой.

Используйте комплексный подход. Ошейники, капли на холку, спреи и таблетки обеспечивают разную степень защиты, но в сочетании работают эффективнее.

Повторяйте обработку регулярно. В идеале — раз в месяц, начиная с первого потепления и вплоть до ноября.

Опасность клещей: что нужно знать

Главная угроза — пироплазмоз. Это заболевание может привести к летальному исходу, если вовремя не обратиться к ветеринару. Симптомы включают вялость, отказ от еды, потемнение мочи и повышение температуры. Чем быстрее начинается лечение, тем выше шансы на выздоровление.

А как насчёт блох

Если клещи имеют сезонную активность, то блохи — круглогодичные паразиты. Питомец может подцепить их даже зимой, поэтому защита от блох должна быть постоянной.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.

