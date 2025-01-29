Клещи не ждут весны: почему важно обработать собаку раньше, чем вы думаете

Календарная весна — не ориентир, если речь идёт о защите собаки от клещей. Паразиты активизируются не по расписанию, а при первом потеплении, которое может наступить уже в феврале. Если не обработать питомца заранее, он может стать жертвой этих опасных насекомых.
Обычно они выходят из спячки, когда температура достигает +5…+7°C. В зависимости от региона это может произойти задолго до марта. Поэтому ждать наступления официальной весны — значит подвергать собаку риску.
Даже самые современные препараты начинают действовать не мгновенно, а спустя несколько дней или даже неделю после нанесения. Если обработать животное слишком поздно, есть шанс, что первый укус клеща произойдёт ещё до того, как защита начнёт работать.
Начинайте профилактику с первой оттепели. Лучше не ориентироваться на календарь, а следить за погодой.
Используйте комплексный подход. Ошейники, капли на холку, спреи и таблетки обеспечивают разную степень защиты, но в сочетании работают эффективнее.
Повторяйте обработку регулярно. В идеале — раз в месяц, начиная с первого потепления и вплоть до ноября.
Главная угроза — пироплазмоз. Это заболевание может привести к летальному исходу, если вовремя не обратиться к ветеринару. Симптомы включают вялость, отказ от еды, потемнение мочи и повышение температуры. Чем быстрее начинается лечение, тем выше шансы на выздоровление.
Если клещи имеют сезонную активность, то блохи — круглогодичные паразиты. Питомец может подцепить их даже зимой, поэтому защита от блох должна быть постоянной.
Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.
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