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Что делать, если ваша кошка ведет себя агрессивно во время еды? Советы владельцам питомцев

1:17
Зоосфера

Почему кошка ведет себя агрессивно при приеме пищи

Как правило, таким образом питомец отстаивает свое превосходство, животное защищает свою территорию и свою пищу. Животное может защищать пищу, шипя, кусаясь, рыча и выражая недовольство возле миски и еды, чтобы отпугнуть хозяина или другого питомца.

Бенгальская кошка
Фото: Wikipedia by Appaloosa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бенгальская кошка

Кошка также может рычать во время еды, если она очень голодна. Возможно, это страх того, что долгожданная еда снова куда-то пропадет и кто-то не позволит питомцу утолить голод.

Самая частая причина конфликтов между домашними кошками — конкуренция за ресурсы. Кошки могут вступать в открытые конфликты из-за пространства и еды.

Предоставьте своим питомцам отдельные миски или кормите их в разных местах, чтобы помочь им избежать стресса.

Что делать, если ваша кошка ведет себя агрессивно во время еды

Если ваш питомец проявляет необычную агрессию, которая не имеет конкретного объяснения, вам следует посетить ветеринара. Врач должен провести диагностику и исключить внутренние патологии. Агрессию животного можно снизить с помощью стерилизации или кастрации, а также лечения основного заболевания.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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