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Магия или реальность? Почему кошкам приписывают 9 жизней

5:21
Зоосфера

Миф о девяти жизнях кошек широко распространён и вызывает множество вопросов. Почему именно 9, а не 7 или 10? Это выражение стало частью культурного наследия, символизируя не только необыкновенную гибкость и выносливость этих животных, но и их магическое присутствие в мифах и фольклоре. Давайте разберемся, откуда пошло это убеждение и что скрывается за числом девять в контексте кошачьих жизней.

Британская кошка
Фото: Wikipedia by George E. Koronaios, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Британская кошка

Откуда пошло выражение у кошек 9 жизней

Миф о девяти жизнях кошек можно найти в литературных источниках ещё в XVII веке. Например, в пьесе Шекспира "Ромео и Джульетта" встречается упоминание о кошках, обладающих девятью жизнями. В сборнике Томаса Фуллера "Gnomologia: Adagies and Proverbs", который был издан в 1732 году, упоминается пословица, гласящая, что у кошки девять жизней, а у женщины — девять жизней для кошек. Это подчеркивает, как в культуре того времени кошки, одариваемые девятью жизнями, были источником восхищения и уважения.

В английском фольклоре существует версия, что кошки расходуют свои жизни следующим образом: три на игры, три на бродяжничество и последние три — на домашний уют. Эта интерпретация является поэтическим отражением поведения кошек, делая акцент на их активность, независимость и любовь к комфорту.

Кошки в Древнем Египте

История кошек тесно связана с Древним Египтом, где эти животные почитались как священные. Египетский бог солнца Атум-Ра иногда изображался в образе кошки, и этот бог породил восемь других божеств, что могло привести к ассоциации кошек с числом девять, символизирующим божественную полноту и завершённость.

Магическое значение числа 9

Число 9 в различных культурах имеет магическое значение. В Китае девятка считается числом удачи, и она олицетворяет трижды три, что придаёт ей особую мистическую силу. Вероятно, именно из-за этого числа кошкам и стали приписывать девять жизней, придавая их существам ещё больше магического ореола.

Научное объяснение: почему кошки выживают в опасных ситуациях

Анатомические особенности кошек действительно позволяют им избегать многих травм. Их гибкий позвоночник и сильные мышцы позволяют принимать правильное положение при падении, благодаря чему они чаще всего приземляются на лапы. Это явление называется "правилом кошачьего переворота". В дополнение к этому, кошки обладают лёгкими, но прочными костями, что снижает риск переломов. Их способности прыгать и балансировать позволяют избегать падений и травм, что объясняет их выживаемость в опасных ситуациях.

Один из самых известных случаев произошёл в Нью-Йорке, когда кошка упала с 32-го этажа небоскрёба и пережила падение с минимальными травмами.

Мифы и интерпретации в разных культурах

Несмотря на то, что миф о девяти жизнях широко распространён, в некоторых странах существуют другие варианты. Например, в Испании говорят, что у кошек семь жизней, а в арабском и турецком фольклоре — шесть. Однако девятка остаётся наиболее популярной благодаря её мистической силе.

В Средневековой Европе кошек часто ассоциировали с ведьмами и магией. Считалось, что кошка, как и её хозяйка, могла избежать наказания или смерти благодаря сверхъестественным силам, что также укрепляло веру в её множество жизней.

Роль кошек в фольклоре и легендах

Кошки имеют особое место в мифах многих народов. В японской культуре кошка, поднимающая правую лапу, символизирует богатство и процветание, а левую — привлечение клиентов. В Скандинавии кошки были связаны с богиней Фрейей, которая ездила на колеснице, запряжённой этими животными. Эти мифы подчёркивают важность кошек в культуре и их особое место как символов удачи и магии.

Современное восприятие — 9 жизней у кошки

Сегодня миф о девяти жизнях кошек приобрёл новое значение в массовой культуре. Кошки часто изображаются как хитрые, изворотливые существа, которые всегда находят выход из сложных ситуаций. Истории о том, как кошки преодолевают опасности и чудесным образом выживают, делают их героями мемов и видео, усиливая их репутацию как животных с девятью жизнями.

Заключение

Миф о девяти жизнях кошек — это удивительное сочетание древних традиций, культурных интерпретаций и научных фактов. Несмотря на то, что девять жизней остаются метафорой, реальная способность этих животных избегать опасности поистине впечатляет. Каждый раз, когда ваша кошка совершает очередной "трюк", помните: это не магия, а результат эволюции и их анатомических особенностей.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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