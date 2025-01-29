Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
850 м², винный погреб и парк в 9 га: элитная недвижимость в Варе ждёт нового владельца
Не только гены: главные причины преждевременной седины
Попросят добавки! Уникальный рецепт блинов с кофе, который покорит всех
Этот простой метод уничтожит одуванчики без вреда для грядок
Туристка рассказала о странностях местного жилья в Израиле
Как убрать битум с машины без вреда для кузова
Подтяните ягодицы с помощью этих простых советов
Ошибки при сборе семян перца, из-за которых ваш урожай окажется под угрозой
Могут ли кошки обогнать детей в изучении языка

Почему кошка не хочет идти на руки: 5 причин и способы наладить контакт

3:23
Зоосфера

Кошки — независимые и загадочные создания. Одни с удовольствием лезут на колени, другие избегают рук, несмотря на любовь хозяина. Почему так происходит? Разбираем 5 главных причин, по которым кошка может избегать прикосновений, и даем советы, как завоевать её доверие.

Злая кошка
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Злая кошка

Основные причины, почему кошка не идёт на руки

Кошке не нравится ваш запах

  • Обоняние у кошек намного чувствительнее, чем у людей. Резкие запахи духов, лосьонов, дезодорантов или даже продуктов, которые вы недавно готовили, могут быть для неё неприятны. Попробуйте отказаться от сильных ароматов и понаблюдайте за реакцией питомца.

Любовь к независимости

  • Некоторые кошки просто не любят быть на руках. Им важна свобода и контроль над своим пространством. Особенно это характерно для пород, склонных к самостоятельности, например, британцев или сибирских кошек.

Негативный опыт в прошлом

  • Если кошку когда-то грубо держали, роняли или играли с ней слишком настойчиво, она может испытывать страх перед руками. Особенно это касается животных, переживших стресс до того, как попали к вам.

Недостаток доверия

  • Кошка не будет подпускать к себе человека, которому не доверяет. Резкие движения, крики, недостаток общения — всё это может вызвать настороженность. Завоевание доверия требует времени и терпения.

Проблемы со здоровьем

  • Если раньше кошка охотно шла на руки, но внезапно начала их избегать, возможно, у неё болевые ощущения. Травмы, болезни суставов, воспаления кожи или внутренние заболевания могут сделать прикосновения неприятными. Обратите внимание на её поведение и при необходимости посетите ветеринара.

Как приучить кошку к рукам

Будьте терпеливы

  • Не навязывайтесь кошке — дайте ей самой решить, когда подойти. Начните с лёгких поглаживаний и постепенно переходите к поднятию на руки.

Используйте положительное подкрепление

  • Лакомства помогают создать позитивную ассоциацию. Если кошка позволяет взять себя на руки — угостите её чем-то вкусным.

Играйте с питомцем

  • Во время игр аккуратно дотрагивайтесь до кошки, но не удерживайте её силой. Это поможет ей привыкнуть к вашим рукам.

Укрепляйте привязанность

  • Проводите больше времени с кошкой, разговаривайте с ней, гладьте её в комфортные моменты. Чем больше доверия, тем охотнее она пойдёт на руки.

Проверьте здоровье

  • Если кошка внезапно стала избегать рук, возможно, причина в боли. Лучше проконсультироваться с ветеринаром, чтобы исключить проблемы со здоровьем.

Как приучить котёнка к рукам

Котята обычно легче привыкают к рукам. Главное — держать их правильно, поддерживая всё тело, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Используйте мягкие поглаживания, спокойный голос и лакомства, чтобы процесс был приятным.

Заключение

Если кошка не любит руки, не стоит расстраиваться. Уважайте её личные границы и завоёвывайте доверие постепенно. Со временем питомец сам начнёт искать вашего внимания и ласки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Какие страны лидируют в добыче золота
Экономика и бизнес
Какие страны лидируют в добыче золота Аудио 
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Садоводство, цветоводство
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас Аудио 
Неожиданное открытие! В гнёздах синиц найден сильнодействующий яд
Домашние животные
Неожиданное открытие! В гнёздах синиц найден сильнодействующий яд Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Дети в восторге, а вы отдыхаете: тесто для пиццы своими руками
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Последние материалы
Ошибки при сборе семян перца, из-за которых ваш урожай окажется под угрозой
Могут ли кошки обогнать детей в изучении языка
Эта подливка заставит вас вернуться в детство: приготовьте сами
Может вызвать цунами — учёные продолжают наблюдать за астероидом 2024 YR4
Биолог объяснила Александру Буйнову, почему у него в январе распускаются розы в саду
Почему кошка не хочет идти на руки: 5 причин и способы наладить контакт
Как подобрать ювелирные украшения, которые подчеркнут ваш стиль?
Мишустин отдал распоряжение обеспечить доступность лечебного питания для детей-инвалидов
Идеальный холодец: как избежать мутного бульона и лишних добавок
Опасная ошибка садоводов: почему зола может убить ваш урожай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.