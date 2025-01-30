Кошки, которые любят воду: как выбрать питомца, не боящегося ванны

Обычно кошки избегают воды, но среди них есть исключения — породы, которые не только терпят купание, но и обожают играть с водой. Они с удовольствием исследуют капли, прыгают в ванну и даже плавают! Если вам нужна кошка, которая не будет устраивать скандал при купании, этот список для вас.
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Бенгальская кошка
Турецкий ван — кошка, которая плавает лучше собак
Эта порода родом из Турции известна своей любовью к воде. Турецкие ваны не просто спокойно относятся к водным процедурам, а буквально обожают плавать. Их шерсть практически не впитывает влагу, быстро высыхает, а сам питомец с радостью запрыгнет в бассейн или ванну.
Бенгальская кошка — тигр, который не боится воды
Бенгалы унаследовали свою любовь к воде от диких предков. Они не просто играют с каплями, а могут специально запрыгнуть в ванну, если их заинтересует плавающий предмет. Иногда даже бросают туда свои игрушки, чтобы потом "спасать" их.
Абиссинская кошка — энергия в чистом виде
Эти активные кошки исследуют всё вокруг, включая воду. Им нравится плескаться в раковине, трогать лапами струю из-под крана и даже залезать в ванну, если их что-то привлекло. Вода для них — еще одно пространство для игр.
Мейн-кун — любитель водных экспериментов
Эти большие и пушистые кошки не боятся воды и с удовольствием играют с ней. Они могут проводить лапой по воде, смотреть, как движется жидкость, и даже запрыгнуть в наполненную ванну.
Сфинкс — кошка, которой нужны регулярные купания
Без шерсти сфинксы быстрее пачкаются, поэтому их нужно регулярно купать. К счастью, они привыкают к воде и часто даже наслаждаются тёплыми ваннами.
Саванна — кошка с диким характером и любовью к воде
Эта порода, произошедшая от сервала, сохранила интерес к воде. Саванны могут не только играть с водой, но и плавать, если предоставится возможность.
Американский бобтейл — охотник, который любит воду
Эти кошки с короткими хвостами обладают любознательным характером и обожают играть с водой, особенно в движении — например, в струе из крана.
Курильский бобтейл — кошка-рыбак
Эта порода с Дальнего Востока России славится любовью к охоте на рыбу. Они могут с удовольствием играть в воде, исследовать лужи и даже пытаться "поймать" капли.
В дикой природе эти кошки часто сталкиваются с водой, поэтому не испытывают перед ней страха. Они могут играть с водой и даже плавать, если заинтересуются.
Вывод
Если вы мечтаете о кошке, которая не боится воды и не будет устраивать сцены при купании, обратите внимание на эти породы. Они с радостью будут плескаться, исследовать капли и, возможно, даже плавать вместе с вами!
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".