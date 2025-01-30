Кошки, которые любят воду: как выбрать питомца, не боящегося ванны

Обычно кошки избегают воды, но среди них есть исключения — породы, которые не только терпят купание, но и обожают играть с водой. Они с удовольствием исследуют капли, прыгают в ванну и даже плавают! Если вам нужна кошка, которая не будет устраивать скандал при купании, этот список для вас.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенгальская кошка

Турецкий ван — кошка, которая плавает лучше собак

Эта порода родом из Турции известна своей любовью к воде. Турецкие ваны не просто спокойно относятся к водным процедурам, а буквально обожают плавать. Их шерсть практически не впитывает влагу, быстро высыхает, а сам питомец с радостью запрыгнет в бассейн или ванну.

Бенгальская кошка — тигр, который не боится воды

Бенгалы унаследовали свою любовь к воде от диких предков. Они не просто играют с каплями, а могут специально запрыгнуть в ванну, если их заинтересует плавающий предмет. Иногда даже бросают туда свои игрушки, чтобы потом "спасать" их.

Абиссинская кошка — энергия в чистом виде

Эти активные кошки исследуют всё вокруг, включая воду. Им нравится плескаться в раковине, трогать лапами струю из-под крана и даже залезать в ванну, если их что-то привлекло. Вода для них — еще одно пространство для игр.

Мейн-кун — любитель водных экспериментов

Эти большие и пушистые кошки не боятся воды и с удовольствием играют с ней. Они могут проводить лапой по воде, смотреть, как движется жидкость, и даже запрыгнуть в наполненную ванну.

Сфинкс — кошка, которой нужны регулярные купания

Без шерсти сфинксы быстрее пачкаются, поэтому их нужно регулярно купать. К счастью, они привыкают к воде и часто даже наслаждаются тёплыми ваннами.

Саванна — кошка с диким характером и любовью к воде

Эта порода, произошедшая от сервала, сохранила интерес к воде. Саванны могут не только играть с водой, но и плавать, если предоставится возможность.

Американский бобтейл — охотник, который любит воду

Эти кошки с короткими хвостами обладают любознательным характером и обожают играть с водой, особенно в движении — например, в струе из крана.

Курильский бобтейл — кошка-рыбак

Эта порода с Дальнего Востока России славится любовью к охоте на рыбу. Они могут с удовольствием играть в воде, исследовать лужи и даже пытаться "поймать" капли.

Норвежская лесная кошка — прирождённый исследователь

В дикой природе эти кошки часто сталкиваются с водой, поэтому не испытывают перед ней страха. Они могут играть с водой и даже плавать, если заинтересуются.

Вывод

Если вы мечтаете о кошке, которая не боится воды и не будет устраивать сцены при купании, обратите внимание на эти породы. Они с радостью будут плескаться, исследовать капли и, возможно, даже плавать вместе с вами!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

