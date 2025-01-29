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Породы собак, которые стали символами опасности: что скрывается за мифами

4:08
Зоосфера

Термин "бойцовая" собака, хотя и является удобным для обозначения определенной группы пород, на самом деле имеет долгую и непростую историю, особенно в контексте общественного восприятия. Использование этого термина часто вызывает споры и негативные комментарии, несмотря на то, что в действительности такие породы могут быть отличными компаньонами и не более агрессивными, чем другие виды собак.

Собака породы Бультерьер
Фото: https://www.freepik.com
Собака породы Бультерьер

Спокойное советское время

В Советском Союзе термины вроде "бойцовая порода" не существовали. На тот момент породы собак делились на служебные, декоративные и охотничьи. Бультерьеры, стаффорды и другие "бойцовые" собаки, хотя и были известны, не пользовались широкой популярностью, так как не соответствовали стандартам тех времен. Совсем другие породы, такие как немецкие овчарки или колли, были гораздо более востребованы для работы и тренировок.

Собаки с агрессивным поведением или с ярко выраженной боевой историей не находили себе массового поклонника , и их разводили в ограниченном количестве. Тогдашние кинологические клубы больше занимались дрессировкой рабочих собак и декоративных питомцев, не имеющих склонности к агрессии.

Лихие 90-е

Все изменилось в 90-е годы, когда экономика страны пережила резкие изменения. Вместо служебных и семейных питомцев на передний план вышли собаки, которые ассоциировались с силой и угрозой. В этот период началась реклама "бойцовых" пород как мощных, верных и готовых защитить хозяина собак. В этом процессе важным элементом стала реклама, которая создала вокруг этих пород ореол опасных, агрессивных животных, и именно эта картина укрепила в общественном сознании образ "бойцовых" собак.

Собаки таких пород, как бультерьеры, стаффорды и питбули, стали популярны среди новых слоев общества, таких как "новые русские", где они воспринимались как статусные символы. Эти породы начали ассоциироваться с бандитской романтикой, и в моду вошли как символ силы и жесткости.

Печальные последствия

Несмотря на то, что время изменилось, и сегодня эти породы значительно реже ассоциируются с агрессией, термин "бойцовые" все еще вызывает много споров. Из-за всего того, что было связано с ними в 90-е, они получили дурную репутацию, и, несмотря на хорошие качества, они продолжают восприниматься как "опасные" собаки. Многочисленные инциденты с участием таких собак и неконтролируемое их поведение, особенно когда они попадали в руки неправильных владельцев, способствовали тому, что общественное мнение о них было сформировано в сторону "опасности".

Почему термин "бойцовые" продолжает существовать

Термин "бойцовые" остается востребованным, поскольку он удобен для обозначения собак, принадлежащих к группе агрессивных терьеров. Хотя такие породы могут быть идеальными компаньонами, в их генетической основе часто присутствует сильная агрессия, направленная на других животных. Однако эти черты легко поддаются коррекции с помощью правильной дрессировки и воспитания.

В последние годы наблюдается попытка возвращения доброй репутации этим породам. Все больше людей понимают, что "бойцовые" собаки могут быть такими же миролюбивыми и верными, как и другие породы, если они растут в нормальных условиях и с должным воспитанием.

Заключение

Термин "бойцовая" порода собаки, хоть и удобен для обозначения определенной группы животных, несет в себе стереотипы и неверное восприятие. Важно помнить, что все собаки, независимо от породы, могут быть добрыми и лояльными питомцами, если с ними грамотно работать. Отказ от стереотипов и возвращение позитивного имиджа этим породам — важный шаг в их правильном восприятии обществом.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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