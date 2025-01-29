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Кошки — на 95% тигры. Пять общих черт между котом и царём джунглей

1:51
Зоосфера

Домашние кошки имеют более 95,6% общей ДНК с тиграми, что делает их поистине близкими родственниками! Однако сходство между котом и царём джунглей этим не ограничивается.

Тигр
Фото: YouTube канал какал номер 1001 by Скриншот видео YouTube канала какал номер 1001, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тигр

Вот ещё пять общих черт, которые их объединяют:

1. Схожая форма тела

Сильные и гибкие тела, длинный хвост для баланса, острые зубы и "телескопические" выдвижные когти — всё это делает кошек не только очаровательными созданиями, но и действительно грозными хищниками.

2. Принадлежность к облигатным хищникам

Это означает, что кошки являются строго плотоядными животными. В их рационе обязательно должно быть мясо, так как без него возникает дефицит таурина, аргинина и других жизненно важных веществ. Если тиграм приходится добывать мясо охотой, то кошкам повезло гораздо больше — у них есть хозяева и производители полноценных сбалансированных рационов.

3. Привычка метить территорию

Да, тем самым способом, а также царапая предметы и потираясь о них щеками, чтобы оставить свои феромоны.

4. Тяга к независимости

В отличие от львов, которые создают семьи, тигры и кошки предпочитают жить в одиночестве и лишь изредка ходить на свидания. Именно поэтому у них такая невыразительная и неприветливая мимика. Это собаки в ходе эволюции научились хмуриться, улыбаться и строить щенячьи глазки.

5. Любовь к коробкам

В конце XX века зоопарки стали приближать условия содержания зверей к естественным. И выяснилось, что тигры тоже любят забиться в укрытие. Так что картонные коробки в тигровом мире тоже очень востребованы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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