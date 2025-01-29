Почему собаки норовят забраться на кровать поближе к хозяину

Вот, оказывается, Почему собаки так стремятся забраться на кровать и смотрят на нас невинными глазами, уютно устроившись на подушке.
Выяснилось, что это проявление глубокой привязанности. К тому же, на человеческой кровати тепло, удобно и безопасно. Да и хозяин рядом, под боком.
"Сон рядом с хозяином позволяет собаке расслабиться. Это некий индикатор любви и доверия, которые питомец испытывает к собаководу", пояснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Если вас не радует храпящее шерстяное соседство, то с первого дня появления собаки в доме необходимо обозначить границы. Не допускайте, чтобы собака запрыгивала на кровать и спала рядом с ней. Иначе потом будет сложно отучить её от этой привычки.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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