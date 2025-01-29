Новость, которая вас удивит: собаки, как и люди, бывают оптимистами и пессимистами

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Недавно учёные из Австралии сделали удивительное открытие: собаки, подобно людям, могут быть оптимистами и пессимистами. В мире собачьих настроений это выглядит следующим образом:

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:What_are_you_looking_at%3F_(3440008769).jpg by Ludovic Bertron Собака

— Оптимистичный пёс верит, что всё новое — будь то незнакомый человек, непривычное место или что-то ещё связано с чем-то хорошим. Он не боится рисковать и надеется, что его смелость будет вознаграждена.

— Пёс-пессимист, напротив, осторожен и не любит рисковать. Он предпочитает стабильность и не доверяет всему новому.

Конечно, это не значит, что одни собаки лучше, а другие хуже. У каждого свои достоинства. В том числе и у служебных собак. Кому-то нужны практичные, уравновешенные питомцы.

Например, собаке-поводырю нужна осторожность, ведь на нём лежит ответственность за незрячего человека. А охотнику, спасателю или спортсмену подойдёт рисковый и подвижный пёс.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



