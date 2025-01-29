Ваша кошка царапает мебель: причина может вас удивить

2:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — удивительные домашние животные, но их привычка царапать мебель способна доставить немало неудобств. Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Veterinary Science, помогает понять, что заставляет кошек точить когти, и предлагает эффективные способы борьбы с этим.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенгальская кошка

Что обнаружили ученые

Команда специалистов из разных стран собрала данные о 1211 кошках и их поведении через онлайн-опросы владельцев. Анкета включала вопросы о характере, распорядке дня, играх и взаимодействии кошек с окружающими. Выяснилось, что главной причиной царапанья становится стресс, вызванный разными факторами.

Основные причины стресса

Дети в доме

Малыши часто двигаются шумно и непредсказуемо, что пугает кошек. Кроме того, они могут случайно грубо обращаться с питомцем или нарушать его личное пространство.

Отсутствие укромных мест

Кошкам жизненно важно иметь безопасные зоны для отдыха, особенно в стрессовых ситуациях.

Игры без структуры

Нерегулярные или слишком активные игры могут перевозбуждать животное, провоцируя нежелательное поведение.

Как уменьшить царапанье

Исследователи предложили несколько решений:

Когтеточки рядом с уязвимой мебелью

Размещение когтеточек возле объектов, которые кошка уже точит, снижает риск повреждений.

Безопасные укрытия

Обеспечьте питомцу комфортные места, где он сможет спрятаться от шума и суеты.

Игры для охотников

Регулярные занятия, имитирующие охоту, помогут удовлетворить природные инстинкты кошки.

Синтетические феромоны

Эти средства создают атмосферу спокойствия и расслабления.

Индивидуальный подход к кошкам

Ученые подчеркивают, что характер и прошлый опыт каждой кошки влияют на её реакцию на стресс. Животные, привыкшие к людям с раннего возраста, легче переносят общение с детьми. Но даже в таких случаях важно следить за поведением питомца и при необходимости корректировать условия.

Важность гармоничных условий

Исследователи уверены, что создание комфортной среды позволяет не только уменьшить царапанье, но и укрепить связь между хозяином и питомцем. Кошка, которая чувствует себя спокойно и уверенно, реже проявляет нежелательное поведение.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

