Собаки как лекарство: почему они помогают справляться с болью

2:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

После болезненной процедуры присутствие близкого человека действительно помогает быстрее прийти в себя. Но что, если вместо друга или родственника рядом окажется собака? Исследования показывают, что четвероногие друзья могут быть более эффективными в роли "анальгетика".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина кормит мопса маффином

Домашние питомцы давно стали не просто животными, а настоящими членами семьи. Особенно это касается собак: их преданность и любовь, свободные от условностей, помогают людям чувствовать себя спокойнее. Недавние эксперименты немецких ученых подтвердили, что собаки способны снижать не только стресс, но и физическую боль.

Как проверяли теорию

В ходе эксперимента участницы опускали руку в ледяную воду (2-3 °C), пытаясь выдержать как можно дольше. Их реакции на боль изучали в трех разных условиях:

В компании подруги

В присутствии своей собаки

Совсем одни

Результаты оказались неожиданными: женщины, рядом с которыми находились собаки, оценивали боль как менее интенсивную, чем те, кто проходил тест с человеком или в одиночестве. Причем участницы могли лишь обмениваться взглядами с питомцем — тактильный контакт исключили.

А если собака чужая

Во второй серии опытов 50 женщин выполняли тот же тест, но их сопровождали либо незнакомые люди (с которыми можно было держаться за руку), либо специально обученные чужие собаки (их разрешалось гладить). Здесь собаки снова проявили себя как отличные "психологи": участницы реже жаловались на боль и выглядели спокойнее.

Важно отметить, что эффект зависел от того, насколько женщины в целом любили собак. Кроме того, ученые подчеркивают: такие методы не заменят медикаментозного лечения.

Почему собаки так действуют на нас

Специалисты объясняют это тем, что присутствие собаки вызывает чувство поддержки и безопасности. В отличие от людей, животные не осуждают и не создают давления, даже косвенного. Для них вы всегда идеальны — в этом и заключается секрет их "обезболивающего" действия.

Исследование показало, что домашние собаки действительно могут облегчать болевые ощущения. Даже незнакомые псы оказывают положительное воздействие, хотя и в меньшей степени. Если вам нужен союзник в борьбе с болью и стрессом, четвероногий друг — лучший кандидат.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

