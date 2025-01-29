Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тест отрицательный, а месячных нет: разбираем основные причины
13 продуктов для здоровья щитовидной железы: что стоит включить в рацион
Удивите гостей этим пирогом — с грибами и беконом, который готовится за 30 минут
Как избавиться от пня на участке: секреты использования поваренной соли
Как улететь на Сейшелы за 53 тысячи: акционные рейсы с пересадкой
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Добавьте этот секретный ингредиент в конце приготовления супа — он сделает блюдо особенным
Как устранить неприятный запах вещей после стирки: советы для идеальной свежести
Ты точно похудеешь к лету! Делай это упражнение на всё тело каждый день

Собаки как лекарство: почему они помогают справляться с болью

2:32
Зоосфера

После болезненной процедуры присутствие близкого человека действительно помогает быстрее прийти в себя. Но что, если вместо друга или родственника рядом окажется собака? Исследования показывают, что четвероногие друзья могут быть более эффективными в роли "анальгетика".

Женщина кормит мопса маффином
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина кормит мопса маффином

Домашние питомцы давно стали не просто животными, а настоящими членами семьи. Особенно это касается собак: их преданность и любовь, свободные от условностей, помогают людям чувствовать себя спокойнее. Недавние эксперименты немецких ученых подтвердили, что собаки способны снижать не только стресс, но и физическую боль.

Как проверяли теорию

В ходе эксперимента участницы опускали руку в ледяную воду (2-3 °C), пытаясь выдержать как можно дольше. Их реакции на боль изучали в трех разных условиях:

  • В компании подруги
  • В присутствии своей собаки
  • Совсем одни

Результаты оказались неожиданными: женщины, рядом с которыми находились собаки, оценивали боль как менее интенсивную, чем те, кто проходил тест с человеком или в одиночестве. Причем участницы могли лишь обмениваться взглядами с питомцем — тактильный контакт исключили.

А если собака чужая

Во второй серии опытов 50 женщин выполняли тот же тест, но их сопровождали либо незнакомые люди (с которыми можно было держаться за руку), либо специально обученные чужие собаки (их разрешалось гладить). Здесь собаки снова проявили себя как отличные "психологи": участницы реже жаловались на боль и выглядели спокойнее.

Важно отметить, что эффект зависел от того, насколько женщины в целом любили собак. Кроме того, ученые подчеркивают: такие методы не заменят медикаментозного лечения.

Почему собаки так действуют на нас

Специалисты объясняют это тем, что присутствие собаки вызывает чувство поддержки и безопасности. В отличие от людей, животные не осуждают и не создают давления, даже косвенного. Для них вы всегда идеальны — в этом и заключается секрет их "обезболивающего" действия.

Исследование показало, что домашние собаки действительно могут облегчать болевые ощущения. Даже незнакомые псы оказывают положительное воздействие, хотя и в меньшей степени. Если вам нужен союзник в борьбе с болью и стрессом, четвероногий друг — лучший кандидат.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Оставайся стройной в любое время года: 4 правила, чтобы не набрать вес за зиму
Новости спорта
Оставайся стройной в любое время года: 4 правила, чтобы не набрать вес за зиму Аудио 
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Еда и рецепты
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает Аудио 
Жилье за счет государства: кому положено и как добиться
Недвижимость
Жилье за счет государства: кому положено и как добиться Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага Дмитрий Плотников ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться Андрей Николаев
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Последние материалы
Ты точно похудеешь к лету! Делай это упражнение на всё тело каждый день
Собаки как лекарство: почему они помогают справляться с болью
Ошибки при использовании геля для век, которые приводят к отёкам
Как выбрать ковер для лаунж-зоны? 5 советов
5 ошибок, которые допускают люди при создании акцентных стен
Удаляем суперклей с одежды без следов: простые и эффективные способы
Как понять, что собака не в настроении для общения: 7 признаков дискомфорта
Невероятные факты о питомцах и их влиянии на детей
Как избежать сухости курицы при запекании: простой и эффективный способ
Евросоюз планирует поэтапно ввести запрет на импорт российского алюминия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.