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Заводчица за 160 тысяч рублей продала щенка с коронавирусом

1:14
Зоосфера

Жительница Новосибирска приобрела в интернете щенка породы мальтипу по кличке Пафин за 160 тысяч рублей. Она нашла его по объявлению заводчика из Ростова-на-Дону.

Мальтипу
Фото: flickr.com by Энн, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мальтипу

На следующий день после переезда у щенка начались проблемы: он отказался от еды и начал ходить в туалет с кровью. Ветеринары долго не могли поставить точный диагноз, а заводчица, которая продала собаку, утверждала, что с животным всё в порядке. Потом она и вовсе перестала выходить на связь.

Хозяйка мальтипу узнала из интернета, что у этой заводчицы уже были случаи, когда купленные у неё щенки умирали от парвовирусного энтерита.

К счастью, Пафина удалось вылечить, но при обследовании у него обнаружили коронавирус. Ветеринары сообщили, что питомец был продан уже больным. Из-за вируса у щенка нарушилась работа желудочно-кишечного тракта, и теперь он постоянно наблюдается у ветеринаров, но в остальном ведёт нормальную жизнь.

Тем временем недобросовестная заводчица из Ростова-на-Дону продолжает продавать собак в интернете, но уже под другими аккаунтами, пишет "АиФ-Новосибирск".

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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