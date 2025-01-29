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Невероятные факты о питомцах и их влиянии на детей

Зоосфера » Собаки

Домашние животные — верные друзья человека, но насколько они полезны для детей? Новое исследование о роли животных-компаньонов в жизни ребенка опровергло многие устоявшиеся мифы, добавив неожиданные детали.

Корги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Корги

Что показало исследование

Исследование, опубликованное в журнале BMC Pediatrics, основано на данных масштабного проекта "Дети 90-х" (ALSPAC). В нем приняли участие 14 000 детей, рожденных в 1991–1992 годах в Англии. Специалисты из США и Великобритании, используя многомерные регрессионные модели, изучили, как домашние питомцы — кошки, собаки и другие животные — влияют на поведение, эмоции и учебу детей.

Результаты удивили: хотя в семьях с животными наблюдалось развитие невербальной коммуникации у малышей и улучшение речи у пятилетних, для школьников влияние оказалось неоднозначным. Владение питомцами не показало существенного положительного влияния на когнитивное развитие и успеваемость детей. Более того, у некоторых детей с домашними животными выявили низкую успеваемость по математике, английскому и естественным наукам.

Невероятные наблюдения

  • Кошки и речь: дети с аутизмом в семьях с кошками демонстрировали снижение тревожности и рост эмпатии.
  • Собаки и чтение: наличие собаки в доме помогало школьникам быстрее осваивать навыки чтения.
  • Физическая активность: исследование Университета Западной Австралии ранее показало, что дети в семьях с собаками становятся более активными.

Однако у восьмилетних владельцев животных часто отмечали низкую самооценку в школьных способностях. Кроме того, наблюдалась связь между владением питомцем и гиперактивностью у трехлетних детей. Ученые предположили, что семьи с особенными детьми заводят животных как средство поддержки.

Уточнения

Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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