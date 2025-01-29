Невероятные факты о питомцах и их влиянии на детей

Домашние животные — верные друзья человека, но насколько они полезны для детей? Новое исследование о роли животных-компаньонов в жизни ребенка опровергло многие устоявшиеся мифы, добавив неожиданные детали.
Исследование, опубликованное в журнале BMC Pediatrics, основано на данных масштабного проекта "Дети 90-х" (ALSPAC). В нем приняли участие 14 000 детей, рожденных в 1991–1992 годах в Англии. Специалисты из США и Великобритании, используя многомерные регрессионные модели, изучили, как домашние питомцы — кошки, собаки и другие животные — влияют на поведение, эмоции и учебу детей.
Результаты удивили: хотя в семьях с животными наблюдалось развитие невербальной коммуникации у малышей и улучшение речи у пятилетних, для школьников влияние оказалось неоднозначным. Владение питомцами не показало существенного положительного влияния на когнитивное развитие и успеваемость детей. Более того, у некоторых детей с домашними животными выявили низкую успеваемость по математике, английскому и естественным наукам.
Однако у восьмилетних владельцев животных часто отмечали низкую самооценку в школьных способностях. Кроме того, наблюдалась связь между владением питомцем и гиперактивностью у трехлетних детей. Ученые предположили, что семьи с особенными детьми заводят животных как средство поддержки.
Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.
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