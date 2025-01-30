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Опасные симптомы: почему у собаки могут быть красные глаза

3:48
Зоосфера

Почему у собаки красные глаза и что с этим делать

Покраснение глаз у собаки может быть как безобидным явлением, так и симптомом серьёзных проблем. Если у вашего питомца наблюдаются красные белки, слезотечение или другие признаки дискомфорта, важно вовремя разобраться в причинах. Это поможет предотвратить осложнения, включая потерю зрения.

Рыжая собака
Фото: https://www.freepik.com
Рыжая собака

Основные причины красных глаз у собаки

  1. Наследственность. У некоторых пород (английские бульдоги, бассет-хаунды, кокер-спаниели) покраснение глаз может быть нормой. Однако даже в таких случаях важно следить за состоянием глаз, так как генетически они склонны к заболеваниям, например, завороту века.
  2. Стресс. Переезд, смена хозяина, жара или активное солнце могут вызывать временное расширение сосудов глаз. Обычно это проходит после устранения стрессового фактора, но при сильных симптомах (рвота, кровотечение) нужно срочно обратиться к врачу.
  3. Механические травмы. Пыль, грязь, мелкие инородные предметы или последствия активных игр часто приводят к раздражению. Если глаз воспалился или появился зуд, требуется осмотр.
  4. Конъюнктивит. Это воспаление слизистой оболочки, вызванное инфекцией или раздражителями. Симптомы: гнойные выделения, зуд, светобоязнь. Болезнь может быть заразной для других животных и даже людей.
  5. Аллергия. Табачный дым, бытовая химия, пыльца растений или корма нередко вызывают у собак аллергическую реакцию. При подозрении на аллергию важно выявить и исключить раздражитель.
  6. Инфекции. Заболевания, такие как чума плотоядных, токсоплазмоз, хламидиоз, часто сопровождаются покраснением глаз. Эти патологии требуют немедленного лечения.
  7. Офтальмологические заболевания. Заворот века, блефарит, закупорка слёзных протоков или выпадение железы третьего века приводят к покраснению и другим ярким симптомам.
  8. Системные болезни. Высокое артериальное давление, опухоли или иммунные нарушения могут отразиться на состоянии глаз. В таких случаях диагноз ставится на основе комплексного обследования.

Симптомы, требующие внимания. Если наряду с покраснением у собаки наблюдаются следующие признаки, необходима консультация ветеринара:

  • Зуд и слезотечение.
  • Гнойные или прозрачные выделения из глаз.
  • Частое моргание или прикрытие век.
  • Отёк, светобоязнь, изменение поведения.

Диагностика. Для определения причины покраснения ветеринар проводит:

  • Осмотр глаз.
  • Измерение внутриглазного давления.
  • Исследование выделений.
  • Лабораторные анализы крови.
  • Дополнительные методы, такие как рентген или ультразвук, при подозрении на травмы или опухоли.

Лечение. После диагностики назначается индивидуальная терапия:

  • Промывание глаз специальными растворами (например, фурацилином).
  • Применение антибиотиков или противовоспалительных препаратов.
  • Хирургическое вмешательство при травмах или анатомических патологиях.

Профилактика

  • Регулярно очищайте глаза питомца от выделений.
  • Избегайте травмоопасных ситуаций и контакта с раздражителями.
  • Обеспечьте сбалансированное питание.
  • Посещайте ветеринара минимум раз в год для профилактического осмотра.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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