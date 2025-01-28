Неожиданное открытие! В гнёздах синиц найден сильнодействующий яд

Обнаружение яда в гнёздах синиц

Учёные нашли сильнодействующие яды в гнёздах синиц. Они используют шерсть домашних животных для строительства гнёзд. Шерсть обрабатывается средствами от блох и клещей, что может содержать ядовитые вещества.

Фото: Wikipedia by Laitche, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Японская синица

Исследование учёных

Учёные Великобритании собрали более сотни гнёзд синиц, сообщает «Царьград». В 100% образцов нашли фипронил, в 89% — имидаклоприд. Эти вещества запрещены в сельском хозяйстве из-за токсичности для пчёл.

Тревога учёных

Учёные требуют пересмотреть применение этих препаратов для домашних животных. В шерсти из гнёзд нашли признаки ещё 17 ядовитых веществ. Обнаруженные препараты связаны с высокой смертностью потомства у синиц.

Учёные рекомендуют отказаться от регулярной обработки домашних животных от блох и клещей. Препараты следует применять только в случае реального заражения паразитами.

Уточнения

Синицы или настоящие синицы (лат. Parus), — род птиц семейства синицевых.

