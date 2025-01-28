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Неожиданное открытие! В гнёздах синиц найден сильнодействующий яд

Зоосфера

Обнаружение яда в гнёздах синиц

Учёные нашли сильнодействующие яды в гнёздах синиц. Они используют шерсть домашних животных для строительства гнёзд. Шерсть обрабатывается средствами от блох и клещей, что может содержать ядовитые вещества. 

Японская синица
Фото: Wikipedia by Laitche, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Японская синица

Исследование учёных

Учёные Великобритании собрали более сотни гнёзд синиц, сообщает «Царьград». В 100% образцов нашли фипронил, в 89% — имидаклоприд. Эти вещества запрещены в сельском хозяйстве из-за токсичности для пчёл. 

Тревога учёных

Учёные требуют пересмотреть применение этих препаратов для домашних животных. В шерсти из гнёзд нашли признаки ещё 17 ядовитых веществ.  Обнаруженные препараты связаны с высокой смертностью потомства у синиц. 

Учёные рекомендуют отказаться от регулярной обработки домашних животных от блох и клещей. Препараты следует применять только в случае реального заражения паразитами. 

 

Уточнения

Синицы или настоящие синицы (лат. Parus), — род птиц семейства синицевых.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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